Stručnjakinja za opljačkana umetnička dela, koja godinama traga za njima, uverena je da jeste, iako je poreklo instrumenta i dalje predmet rasprave.

Violina, koju je izradio slavni italijanski majstor iz doba renesanse Antonio Stradivari, a koja se godinama smatrala nestalom, procenjuje se na više od deset miliona evra.

Paskale Bernhajm, koja traži muzičke instrumente koje su nacisti ukrali, rekla je za AFP da ju je zaintrigirao članak u lokalnim novinama Les Dernières Nouvelles d’Alsace.

Članak je opisivao događaj održan 31. marta u muzeju Unterlinden u Kolmaru (istočna Francuska), koji je spojio degustaciju vina i koncert violine u okviru gradskog uskršnjeg festivala.

Te večeri, violinista Emanuel Kopej svirao je na nekoliko različitih violina, od kojih su tri bile stare.

Jednu je „1624. godine izradio Nikolo Amati“, druga je bila „iz radionice Antonija Gvarnerija iz 1735. godine“, a treća „Antonija Stradivarija iz 1719. godine“, navode novine. Reč je o najpoznatijim svetskim majstorima izrade violina.

- Uverena sam da je reč o "Lojterbahu" - violini nazvanoj po jednom od njenih prvih vlasnika, izjavila je predsednica udruženja Musique et spoliations (Muzika i pljačka).

Gudački instrument, koji su nemački vojnici ukrali iz Nacionalnog muzeja u Varšavi 1944. godine, poslednji put je viđen početkom 1990-ih u Francuskoj, nakon što je preživeo Hladni rat i godine provedene u Istočnoj Nemačkoj, prema francuskom listu Le Parisien, koji je objavio istragu o ovom slučaju.