Dmitrij Kuzmin (41) naneo je teške telesne povrede Anželiki Tartanovoj (33) nakon što je pokušala da okonča njihovu šestomesečnu vezu. Biznismen, koji se suočavao sa osam godina zatvora u Rusijiili slanjem na front u Ukrajini, navodno je umro od srčanog udara.

Manekenka je hrabro gostovala na televiziji pre četiri meseca kako bi otkrila užasne posledice svojih povreda. Nije mogla da govori mesecima nakon brutalnog napada koji je izveo građevinski magnat.

Prijatelji kažu da je "kontrolfrik i ljubomorni" biznismen postao nasilan nakon što mu je rekla da želi raskid. Tartanova je rodbini rekla da joj je zabranjivao da viđa njenog 16-godišnjeg sina i sestru pre napada koji ju je doveo „do ivice smrti“.

Navodno se prema njoj ponašao „kao prema lutki“, obasipajući je poklonima, ali je istovremeno odvajao od porodice.

Tvrdi se da je pretučena nakon što je rekla da ga napušta, a zatim izbačena na ulicu sa teškim povredama glave. Preživela je samo zahvaljujući prolazniku koji je pozvao hitnu pomoć.

Anželika Tartanova pre napada

Kuzmin je pokušavao da izbegne zatvorsku kaznu nakon što je bio optužen za pokušaj ubistva. Međutim, prema navodima, umro je kada mu je srce otkazalo zbog "psihološke traume krivičnog postupka", tvrde lokalni mediji.

Anželika je nekoliko meseci nakon napada izjavila: "Dugo vremena nisam prilazila ogledalu, bila sam veoma uplašena."

Njena sestra Anastasija Beloglazova rekla je: "Kakva životinja moraš da budeš da se tako ponašaš prema čoveku? Strašno.“

Osumnjičeni u sudnici

Kuzmin je trebalo da dobije najmanje osam godina zatvora. Njegov jedini način da izbegne zatvor bio je da se priključi vojsci i ode da se bori u ratu u Ukrajini.

Tvrdi se da je Kuzmin potom nedelju dana glumio Anželiku, koristeći njen telefon da poruči njenim prijateljima da je dobro.

Ovako Anželika izgleda sada

Biznismen je ranije viđen u sudskom kavezu nakon hapšenja tokom istrage. Udarci su, prema izveštajima, uništili njene kosti i praktično smrskali polovinu lobanje. Njeni govor, pamćenje i koordinacija bili su ozbiljno narušeni zbog teške traume mozga.

Neurohirurg Vjačeslav Smirnov, koji ju je operisao, rekao je: "Anželikin slučaj je bio složen i težak. Imala je ne samo subduralni hematom, već i oštećenje i razaranje moždanog tkiva."

Manekenka Anželika Tartanova kojoj je ulubljena polovina glave posle batina koje je dobila od strane ruskog milijardera i tajkuna

Lekari planiraju da koriste 3D štampač kako bi napravili novi model njene lobanje.

Kako je pisao list "San" prošle godine, Tartanova se borila za život u moskovskoj bolnici Pirogov nakon hitne operacije mozga. Bila je svesna, ali jedva da je mogla da govori.

Lekari navode da je danima ležala teško pretučena, otečena i povremeno je gubila svest, pre nego što je uspela da izgovori svoje ime. Tokom potrage za njom, policija je pronašla njen dnevnik u kojem je opisivala turbulentan odnos sa partnerom.

U njemu je sebe opisivala kao „najlepšu i najseksepilniju devojku na planeti“ i pisala da njen partner „ne može da jede, spava ili diše“ bez nje.

Kuzmin i Anželika

Prema REN TV, manekenka je rekla lekarima da ju je 23. novembra napao muškarac koga je upoznala u stanu na Univerzitetskom bulevaru.

Tartanova je glumica, manekenka i bivša vlasnica kozmetičkog salona, koja se nedavno preselila u Moskvu nakon razvoda. Njen sin tinejdžer živi kod rodbine u Krasnodaru.

U njenom stanu rođaci su pronašli telefon, pasoš, dnevnik, dokumenta, poluspakovane koferr i ključeve u poštanskom sandučetu.