Slušaj vest

Predsednik SAD, Donald Tramp izjavio je da je obavešten o konceptu sporazuma sa Iranom, ali da čeka tačan tekst, uz upozorenje da i dalje postoji mogućnost ponovnog pokretanja napada na tu zemlju ako se Teheran "ne bude ponašao kako treba".

Visoki iranski zvaničnik je u subotu rekao da bi iranski predlog, koji je Tramp do sada odbacivao, otvorio plovidbu kroz Ormuski moreuz i okončao američku blokadu Irana, dok bi se pregovori o iranskom nuklearnom programu odložili za kasniju fazu.

Na pitanje o iranskom predlogu pre ukrcavanja na let za Majami, Tramp je odgovorio: "Rekli su mi za koncept sporazuma. Sada će mi dati tačan tekst."

1/4 Vidi galeriju Donald Tramp ugostio je u Beloj kući astronaute misije Artemis II Foto: GRAEME SLOAN / POOL/BLOOMBERG POOL

Dodao je na svojoj društvenoj mreži da ne može da zamisli da su predlozi prihvatljivi i da Iran nije dovoljno platio za ono što je uradio.

Na pitanje da li bi mogao ponovo pokrenuti napade na Iran, Tramp je rekao: "Ne želim to da kažem. Mislim, ne mogu to da kažem novinaru. Ako se budu loše ponašali, ako urade nešto loše, videćemo. Ali to je mogućnost."

Tramp je više puta izjavio da Iran nikada ne sme da ima nuklearno oružje i u petak je rekao da nije zadovoljan najnovijim iranskim predlogom, dok je iranski ministar spoljnih poslova rekao da je Teheran spreman za diplomatiju ako SAD promene pristup.

Rojters i druge novinske agencije izvestile su da je Teheran protekle nedelje predložio ponovno otvaranje moreuza pre rešavanja nuklearnog pitanja.

1/17 Vidi galeriju Iran Foto: Francisco Seco/AP, ABEDIN TAHERKENAREH/EPA

Zvaničnik je potvrdio da je ovaj novi vremenski okvir sada jasno naveden u formalnom predlogu koji je preko posrednika dostavljen Sjedinjenim Državama.

Tramp je takođe u petak rekao da, "sa ljudske strane", ne preferira vojnu opciju i obavestio kongresmene da mu nije potrebna njihova dozvola da nastavi rat van zakonskog roka, jer je primirje "prekinulo" neprijateljstva.

Iako stalno ističe da mu se ne žuri, Tramp je pod unutrašnjim pritiskom da razbije iransku kontrolu nad moreuzom, koja blokira oko 20% svetske nafte i gasa i podiže cene goriva u SAD.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Njegova Republikanska stranka suočava se sa rizikom biračke reakcije zbog rasta cena goriva pred izbore za Kongres u novembru.

Iranski mediji navode da je u predlogu Teherana od 14 tačaka uključeno povlačenje američkih snaga iz područja oko Irana, ukidanje blokade, oslobađanje zamrznute iranske imovine, isplata ratne odštete, ukidanje sankcija i okončanje rata na svim frontovima, uključujući i Liban, kao i novi mehanizam kontrole moreuza.

Sjedinjene Države i Izrael obustavili su bombardovanje Irana pre četiri nedelje, ali i dalje nisu bliže dogovoru o okončanju rata koji je izazvao najveće poremećaje u globalnom snabdevanju energijom, potresao svetska tržišta i povećao strah od šire ekonomske krize.

Iran već više od dva meseca blokira skoro sav pomorski saobraćaj iz Persijskog zaliva, osim sopstvenog. Prošlog meseca SAD su uvele blokadu iranskih luka.

1/3 Vidi galeriju Slavlje na ulicama Libana zbog prekida vatre sa Izraelom Foto: ibrahim AMRO / AFP / Profimedia, Mahmoud ZAYYAT / AFP / Profimedia

Vašington ponavlja da neće okončati rat, koji je odneo hiljade života, bez sporazuma koji sprečava Iran da dođe do nuklearnog oružja, što je bio glavni cilj koji je Tramp naveo kada je pokrenuo napade u februaru tokom nuklearnih pregovora.

Iran tvrdi da je njegov nuklearni program miroljubiv.

Visoki iranski zvaničnik, koji je govorio anonimno, rekao je da Teheran smatra svoj najnoviji predlog značajnim pomakom jer odlaže nuklearna pitanja za kasniju fazu kako bi se olakšao dogovor.

1/11 Vidi galeriju iranska vojska Foto: Shutterstock, EPA / Iranian Army

Prema tom predlogu, rat bi se završio uz garancije da Izrael i SAD neće ponovo napasti. Iran bi otvorio moreuz, a SAD ukinule blokadu.

Kasniji pregovori bi se vodili o ograničenjima iranskog nuklearnog programa u zamenu za ukidanje sankcija, dok Iran zahteva da Vašington prizna pravo Irana na obogaćivanje uranijuma u miroljubive svrhe, čak i ako se složi da privremeno obustavi program.