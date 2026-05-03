Slušaj vest

U Mersinu, u Turskoj, u okviru antičkog grada Soli Pompeipolis, na parceli za koju su 2021. godine izdate dozvole za izgradnju vila, arheolozi su otkrili 8 rimskih grobnica i akvadukt za koji se veruje da potiče iz perioda kasne antike.

1/7 Vidi galeriju Arheološko nalazište u Mersinu u Turskoj Foto: Pritnscreen

Odbor za zaštitu kulturnog nasleđa regije Adanaproglasio je područje od oko 20 hektara, uključujući i parcelu za koju je bila izdata građevinska dozvola, lokalitetom prvog stepena arheološke zaštite, klasifikujući ga kao rimsku nekropolu i stavljajući ga pod zaštitu.

Godine 2002, tokom radova na izgradnji puta u opštini Mezitli u Mersinu, otkriveni su ostaci za koje se smatralo da predstavljaju istorijske artefakte. Nakon obaveštenja Uprave muzeja Mersina, timovi su došli na lokaciju i započeli iskopavanja. Tada su pronađeni sarkofazi iz rimskog perioda.

Navodno je poslovni čovek 2013. godine kupio parcelu od oko 2,5 hektara, koja se nalazila pored tog arheološkog lokaliteta i bila označena kao područje trećeg stepena zaštite.

Godine 2020. on je podneo zahtev opštini za dozvolu da na toj parceli izgradi četiri vile. Opština je, nakon razmatranja, zatražila mišljenje Muzeja Mersina. Muzej je zatim sproveo 13 odvojenih iskopavanja. Tokom 23 dana rada pronađena su tri jako korodirana bronzana novčića, a u dve jame otkriveni su pokretni kulturni artefakti. U ostalim jamama ništa nije pronađeno.

Na osnovu toga je izrađen izveštaj koji su potpisali direktor muzeja i muzejski istraživač, uz zaključak da gradnja može da se nastavi, uz obavezu prijave ako se tokom radova otkriju novi nalazi.

Navodno je kasnije, dok je direktor muzeja bio na odmoru, vršilac dužnosti primetio nedostatke u ranije pronađenim sarkofazima i pokrenuo postupak. Ministarstvo kulture i turizma poslalo je inspektora i odlučilo da se sarkofazi ponovo lociraju, pa su 2022. godine iskopavanja proširena.

Nova iskopavanja otkrila sarkofage i akvadukt

Iskopavanja 2022. i 2023. godine donela su nove sarkofage, kao i akvadukt za koji se veruje da potiče iz kasne antike.

Pošto je akvadukt vodio ka parceli poslovnog čoveka, za koju je ranije bila odobrena gradnja, stručnjaci su preporučili nastavak istraživanja upravo na toj zemlji.

Radovi su ponovo pokrenuti na parceli od 2,5 hektara, gde je ranije u 13 ispitnih iskopavanja navodno zaključeno da nema kulturnih ostataka.

Tokom spasilačkih iskopavanja 2024. godine otkriveni su brojni artefakti, rimski akvadukt i ostaci građevinskih struktura u okviru osam rimskih grobnica.

Posle toga je izveštaj prosleđen Odboru za zaštitu kulturnog nasleđa Adane. Odbor je 12. decembra 2025. hitno odlučio da se obustavi svaka neovlašćena gradnja dok se ne okonča postupak u vezi sa dozvolom iz 2021. godine.

Mesto proglašeno rimskom nekropolom

Posle novih nalaza, Odbor je 25. februara 2026. odlučio da se ranije odobreno gradilište proglasi lokalitetom prvog stepena arheološke zaštite.