Veliki podivljali slon izazvao je haos kod hrama Kidangur Mahavišnu u Angamaliju, na jugu Indije, nakon što se otrgao sa lanca i počeo da napada vozila, dvotočkaše i okolne objekte, pri čemu je usmrtio 40-godišnjeg muškarca.

Prema pisanju "Hindustan tajmsa", žrtva Višnu iz Kolama pokušala je da priđe i smiri uznemirenu životinju, ali ga je slon napao i pregazio, usmrtivši ga na licu mesta. Lekarske ekipe koje su stigle ubrzo nakon incidenta nisu mogle odmah da priđu telu, jer je životinja ostala u njegovoj neposrednoj blizini i nastavila da pokazuje znakove agresije.

Na snimcima koji kruže društvenim mrežama, vidi se kako slon surlom udara u parkirana vozila, čupa drveće i oštećuje zidove obližnjih kuća, dok meštani, policija i lokalne službe pokušavaju da ga obuzdaju i udalje iz naseljenog područja.

Osoblje Odreda za slonove Šumske uprave brzo je upućeno na teren kako bi pokušalo da kontroliše životinju i spreči dalje incidente. Nakon višesatnih pokušaja, veterinar je uspeo da ga umiri, nakon čega je slon vezan i stavljen pod kontrolu.

Trener slona je takođe hospitalizovan zbog zadobijenih povreda i nalazi se na lečenju, a njegovo stanje se, prema lokalnim izvorima, stabilizuje. Zvaničnici navode da je u pitanju životinja koja je ranije učestvovala na festivalu Trisur Puram i koja je važila za relativno mirnu, što dodatno otvara pitanje šta je izazvalo iznenadnu agresiju.

Jedna osoba povezana sa slučajem izjavila je za lokalne medije da životinja ranije nije pokazivala ovakvo ponašanje.

- Nije bio nasilan u prošlosti. Nešto se sigurno desilo. Sada je smiren - navela je ona.

Međutim, istog dana dogodio se još jedan sličan i tragičan incident u Kerali, u hramu Kodalmanikjam u gradu Irinjalakuda, tokom aktivnosti povezanih sa festivalom. Tamo je 25-godišnji asistent trenera slonova izgubio život nakon što ga je pregazila druga životinja.

Prema dostupnim informacijama, mladić je zadobio smrtonosne povrede grudnog koša, dok je trener u tom incidentu ranjen i hospitalizovan. Isti slon koji je učestvovao u nesreći, dan ranije je već pokazivao znake agresije tokom procesije, kada je razvalio vrata barake i napao dve osobe.