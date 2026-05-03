Ruske snage se polako približavaju Kostjantinivki, strateški važnom gradu u istočnoj ukrajinskoj regiji Donjeck, u pokušaju da uspostave uporište u blizini tog snažno branjenog područja, rekao je najviši ukrajinski vojni zapovednik.

Kostjantinivka, zajedno s drugim gradovima, čini takozvani "pojas utvrđenja" na istoku zemlje - područje koje je ukrajinska vojska dobro utvrdila, piše Rojters.

- Uporno odbijamo pokušaje ruskih okupatora da se infiltriraju i učvrste u predgrađu Kostjantinivke. U samom gradu sprovode se protivdiverzantske mere - objavio je načelnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski putem aplikacije Telegram.

Prema ukrajinskom projektu za mapiranje fronta DeepState, ruske snage kontrolišu područje udaljeno oko kilometar od južnih predgrađa grada, a manji delovi Kostjantinivke označeni su kao siva zona bez potpune kontrole ijedne strane.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u sredu da su njihove snage zauzele Novodmitrivku severno od Kostjantinivke, dok je visoki ruski general Valerij Gerasimov još u aprilu izjavio da snage napreduju severno i južno od grada.

Sirski je rekao da su ruski ofanzivni pokušaji značajno pojačani u aprilu. Dodao je da su od ponedeljka ruske snage na ovom sektoru izvele 83 napada koristeći male pešadijske grupe.

Moskva zahteva da se Ukrajina povuče iz delova Donjecke i susedne Luganske oblasti, koje Rusija nije uspela da zauzme tokom četvorogodišnjeg rata.

Mirovni pregovori pod posredovanjem SAD zapeli su na tom pitanju, jer ukrajinski zvaničnici poručuju da Kijev neće predati teritoriju koju i dalje kontroliše.

Poslednjih godina ruske snage nisu uspele da zauzmu veće gradove u Ukrajini, već sporo napreduju i objavljuju zauzimanje manjih mesta i sela. Mali grad Pokrovskbio je najznačajniji ruski uspeh u protekloj godini.

Kostjantinivka je industrijski grad u Donjeckoj oblasti na istoku Ukrajine, u blizini važnih saobraćajnih pravaca koji povezuju Kramatorsk i Slovjansk.

Pre rata bila je poznata po metalurškoj i mašinskoj industriji, a danas ima ključnu vojnu ulogu jer se nalazi na liniji odbrane koja štiti teritoriju pod kontrolom Kijeva.

Zbog svoje pozicije i infrastrukture, grad je postao važna logistička i odbrambena tačka u istočnom delu fronta, deo šireg sistema utvrđenih gradova koji čine poslednju liniju odbrane pre većih urbanih centara.

Kostjantinivka je od početka rata više puta bila meta napada, pre svega zbog blizine fronta i važnih snabdevačkih pravaca. Posle bitke za Bahmut postala je ključna pozadinska baza ukrajinskih snaga, ali i meta čestih raketnih i artiljerijskih udara.

Tokom 2023. i 2024. ruske snage su postepeno napredovale kroz okolna mesta, pokušavajući da preseku logističke linije prema Kramatorsku i Slovjansku.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je u subotu da je zauzelo selo Miropilja u severnoj ukrajinskoj regiji Sumi, gde Moskva tvrdi da želi da uspostavi tampon-zonu. Međutim, ukrajinska vojska je to demantovala, navodeći da njihove jedinice kontrolišu to područje.