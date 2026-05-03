Policija i hitne službe odmah su upućene na lice mesta nakon što je jutros oko 6:30 sati prijavljena eksplozija na adresi u ulici Sternkort Roud u Bristolu. Uzrok incidenta tretira se kao "sumnjiv" i proglašena je velika vanredna situacija, saopštila je policija Avona i Somerseta.

Policijska blokada i dalje je na snazi na mestu događaja u području Frenčeja dok hitne službe reaguju. Policija je potvrdila da su dve odrasle osobe tragično stradale na adresi u Sternkort Roudu, a njihove porodice su obaveštene.

Naveli su da trenutno ne tragaju za drugim osobama povezanim s incidentom, iako je istraga još u ranoj fazi.

- Blokada je uvedena iz predostrožnosti kako bi se zaštitila javnost. Stanovnici unutar tog područja se evakuišu u privremeni prihvatni centar.

Ne veruje se da postoji značajna šteta na drugim objektima. Policija je takođe potvrdila da se incident ne tretira kao "sumnja na terorizam".

- Molimo javnost da ne spekuliše o okolnostima i da izbegava ovo područje dok hitne službe rade na terenu - dodali su.