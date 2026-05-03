Slušaj vest

U oružanom napadu koji se dogodio u osnovnoj školi Ajser Čalik u opštini Onikišubat u Kahramanmarašu, poginuli su jedan nastavnik i osam učenika, dok je 17 učenika ranjeno. Napadač je takođe stradao u incidentu.

Almina Agaoglu, koja je tokom napada pogođena sa dva hica u potiljak, preminula je jutros u 5:45 sati u bolnici u kojoj je bila hospitalizovana.

Sahrana devojčice ubijene tokom pucnjave u školi u Kahramanmarašu u Turskoj Foto: Printscreen

Nakon njene smrti, broj stradalih učenika porastao je na devet, dok je ukupan broj žrtava u ovom napadu dostigao 11.

Podsetimo, napad se dogodio 16. aprila u Osnovnoj školi Ajser Čalik u naselju Hajdarbej u opštini Onikišubat u Kahramanmarašu. Prema navodima, učenik osmog razreda Isa Aras Mersinli ušao je u školu sa sačmaricom i počeo nasumično da puca.

(Kurir.rs/Hurriyet)

Ne propustitePlanetaŠKOLSKA DRUGARICA OTKRILA UZNEMIRUJUĆE DETALJE O DEČAKU UBICI IZ TURSKE: Na časovima sekao ruke, plakao, a ovo je radio pred krvavi pir - STRAŠNO
Turska pucnjava škola Isa Aras Mersinli
Planeta(VIDEO) ISPLIVALI POTRESNI SNIMCI DEČAKA (14) KOJI JE UBIO 10 U TURSKOJ! Drži oružje i puca, pre toga VEŽBA u učionici? Njegov otac otkrio šta mu je dozvolio!
Turska pucnjava škola Isa Aras Mersinli
PlanetaOVO JE NASTAVNICA KOJU JE UBIO ĐAK U ŠKOLI U TURSKOJ: Ajla pokušala da zaštiti učenike svojim telom, ispraćena sa suzama (VIDEO/FOTO)
Turska masakr (3).png
PlanetaCRNI BILANS MASAKRA U TURSKOJ SE POVEĆAVA! Dečak (14) koji je sejao smrt oružjem iz ranca je DETE POLICAJCA: Isplivali jezivi detalji krvavog pira (VIDEO)
Turska.jpg