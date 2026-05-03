U oružanom napadu koji se dogodio u osnovnoj školi Ajser Čalik u opštini Onikišubat u Kahramanmarašu, poginuli su jedan nastavnik i osam učenika, dok je 17 učenika ranjeno. Napadač je takođe stradao u incidentu.

Almina Agaoglu, koja je tokom napada pogođena sa dva hica u potiljak, preminula je jutros u 5:45 sati u bolnici u kojoj je bila hospitalizovana.

Sahrana devojčice ubijene tokom pucnjave u školi u Kahramanmarašu u Turskoj

Nakon njene smrti, broj stradalih učenika porastao je na devet, dok je ukupan broj žrtava u ovom napadu dostigao 11.