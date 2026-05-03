Ukrajinski pomorski dronovi onesposobili su dva ruska naftna tankera na prilazu luci Novorosijskna Crnom moru, a predsednik Volodimir Zelenski najavio je da će Ukrajina nastaviti da jača svoje kapacitete za dalekometne udare.

Predsednik Zelenski je danas potvrdio da su ukrajinske snage uspešno pogodile dva plovila koja pripadaju ruskoj "floti iz senke" u akvatorijumu nedaleko od luke Novorosijsk.

Objavio je i video-snimak koji prikazuje kako se pomorski dron približava ruskom tankeru i potvrdio da su ta plovila, korišćena za transport nafte, sada van upotrebe.

Zelenski je zahvalio načelniku Generalštaba Anatoliju Hnatovu, kontraobaveštajnim oficirima Službe bezbednosti Ukrajine (SBU) i ukrajinskoj mornarici na ovoj operaciji.

- Svestrano ćemo razvijati ukrajinske dalekometne sposobnosti - na moru, u vazduhu i na kopnu - poručio je predsednik.

Ova operacija predstavlja značajnu eskalaciju u ukrajinskoj kampanji usmerenoj protiv ruskog energetskog sektora.

Proteklih meseci ukrajinski dronovi su u više navrata gađali ključna izvozna čvorišta, među kojima su naftni terminal u Novorosijsku i luke na Baltičkom moru.

Cilj ovih napada je ometanje ruskih prihoda od izvoza nafte, koji su glavni izvor finansiranja ratnih operacija.

Raniji napadi u aprilu već su primorali velika postrojenja, poput rafinerija u Tuapseui Novokujbiševsku, da obustave rad zbog oštećenja lučke infrastrukture i skladišta.

Uprkos međunarodnoj zabrinutosti zbog globalnih cena energenata, ukrajinski zvaničnici ističu da napadi na ove terminale jačaju stratešku poziciju Kijeva.

(Kurir.rs/Index.hr/Preneo: V.M.)

