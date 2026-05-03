Slušaj vest

U snimku koji je Hezbolahobjavio juče, kvadrokopter težak svega nekoliko kilograma pogađa svoju metu dok izraelski vojnici deluju potpuno nesvesni njegovog dolaska.

U napadu je, prema Izraelskim odbrambenim snagama (IDF), poginuo 19-godišnji narednik Idan Fuks, a nekoliko drugih vojnika je ranjeno.

Hezbolah je potom lansirao dodatne dronove na spasilački helikopter koji je stigao na mesto događaja kako bi evakuisao ranjene.

Dronovi sa optičkim vlaknima su efikasni zbog svoje jednostavnosti, umesto bežičnog signala kojim se upravlja letelicom, optički kabl direktno povezuje dron sa operaterom.

Pošto su optički kablovi izuzetno tanki i lagani, praktično nevidljivi golim okom, mogu se protezati i do 15 kilometara, rekao je izraelski vojni izvor za CNN.

Otporni su na ometanje komunikacije

- To operateru omogućava da ostane na bezbednoj udaljenosti dok mu dron šalje kristalno jasnu sliku mete. Ovakvi dronovi „otporni su na ometanje komunikacije, a bez elektronskog potpisa nemoguće je otkriti i lokaciju sa koje su lansirani - napisao je Jehošua Kaliski, viši istraživač u izraelskom Institutu za studije nacionalne bezbednosti.

IDF se u borbi protiv dronova do sada oslanjao na tehnološku nadmoć, ometajući signale i frekvencije koje operateri koriste za upravljanje. Međutim, bez signala koji bi mogli da ometaju, IDF ne može elektronski da neutrališe dronove sa optičkim vlaknima i suočava se sa velikim izazovom u njihovom otkrivanju.

- Osim fizičkih prepreka poput mreža, malo toga se može učiniti - rekao je izraelski vojni izvor.

- Radi se o sistemu niske tehnologije, prilagođenom za asimetrično ratovanje - dodao je.

Dronovi sa optičkim vlaknima prvi put su se masovno pojavili na frontu u Ukrajini, gde su ih ruske snage koristile sa velikim uspehom.

"Ovo je moćan sistem"

Rusijaje takođe uspela da poveže optički kabl drona sa baznom jedinicom, koja je zatim povezana sa operaterom, dodatno ga štiteći i udaljavajući ga od borbenog polja.

Sposobnost Rusije da masovno proizvodi takve dronove omogućila joj je napade duboko iza linija fronta i prekid ukrajinskih logističkih lanaca.

Mete Hezbolaha su drugačije. Izrael deluje u južnom Libanu blizu sopstvenih baza, pa nema velikih logističkih linija koje bi se mogle gađati. Umesto toga, operateri Hezbolaha koriste dronove da love izraelske trupe u južnom Libanu i severnom Izraelu.

- Ovo je moćan sistem koji u rukama iskusnog operatera, protiv snaga koje ne očekuju takav napad, može biti veoma efikasan - rekao je Samjuel Bendet iz Centra za novu američku bezbednost.

- Čak i protiv snaga koje su svesne opasnosti i dalje može biti smrtonosan - dodao je.

"Hezbolah ima ljude sa različitim iskustvima u korišćenju dronova"

Izrael veruje da Hezbolah uvozi civilne dronove iz Kine ili Irana i na njih postavlja eksploziv, rekao je izvor. Kina je ranije negirala da snabdeva oružjem bilo koju stranu u sukobu.

Iako ograničenog dometa, ovi jeftini uređaji predstavljaju snažno oružje za Hezbolah.

- Hezbolah već poseduje prilično sofisticiran arsenal dronova - rekao je Bendet.

Godinama, uz podršku Irana, Hezbolah je gradio veliki arsenal raketa i projektila. Pre rata u Gazi, izraelski zvaničnici procenjivali su da grupa ima oko 150.000 raketa.

Tokom rata, izraelski udari i sukobi smanjili su taj arsenal, pa se procenjuje da je Hezbolahu ostalo oko 10% predratnih zaliha. IDF je odgovorio fizičkim merama, poput mreža i barijera, ali izraelski zvaničnici priznaju da to nije savršeno rešenje.

"Hezbolah brzo uči"

- Sistem nije savršen, barem ne onoliko koliko bismo želeli - rekao je izraelski zvaničnik.

IDF, zajedno sa obaveštajnim službama, pokušava da pronađe bolje načine za suzbijanje ove pretnje, ali ona i dalje ostaje ozbiljan problem.

- To je pretnja na koju se još prilagođavamo - rekao je.

Problem se dodatno povećava kada Hezbolah lansira više dronova istovremeno, što može preopteretiti odbranu.