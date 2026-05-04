Izrael je odobrio plan o kupovini borbenih aviona F-35 i F-15IA od američkih kompanija Lokid Martin i Boing u sklopu dogovora vrednog više desetina milijardi dolara, saopštilo je danas izraelsko Ministarstvo odbrane.

Ugovor, koji je odobrio izraelski komitet za nabavke, predstavlja prvi korak u 119 milijardi dolara vrednom planu jačanja izraelske vojske, preneo je Rojters.

Ministarstvo je dodalo da će novi avioni biti temelj dugoročnog razvoja vojske, odgovaranja na regionalne pretnje i očuvanja izraelske strateške zračne nadmoći.

Ovim povodom oglasio se i izraelski premijer Benjamin Netanjahu.

"Kupujemo dve eskadrile naprednih aviona, F-35 i F-15IA. Naši piloti mogu dospeti bilo gde na nebu Irana i spremni su da to učine ako bude potrebno. A što se tiče nezavisnosti: naložio sam ulaganje u sopstvene kapacitete za proizvodnju naoružanja. U narednoj deceniji dodaćemo 350 milijardi šekela u budžet za odbranu, a to je da bismo proizvodili ovo naoružanje u Izraelu i da ne bismo zavisili od inostranstva.

Istovremeno, razvijaćemo revolucionarne letelice, domaće proizvode. To će promeniti celu sliku. A u vezi sa dronovima: pre nekoliko nedelja naredio sam uspostavljanje specijalnog projekta za suzbijanje pretnje od dronova", naveo je Netanjahu, preneo je Kleš report.