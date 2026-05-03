Snažno zalaganje ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog za brzo pridruživanje Evropskoj uniji stvara napetost sa evropskim prestonicama, i to u trenutku kada Vašington preispituje dalju podršku Kijevu. Odbijanje lidera EU da ubrzaju pristupanje Ukrajine izazvalo je frustraciju u Kijevu, a sve evroskeptičnija retorika administracije Zelenskog otežava napore za pronalaženje kompromisa, piše Financial Times.

Visoki ukrajinski zvaničnici iskoristili su nedavne sastanke sa kolegama iz EU i SAD kako bi kritikovali način na koji Evropska komisija upravlja procesom proširenja i insistirali na bržem roku. Prema rečima sedmorice zvaničnika koji su učestvovali u tim razgovorima, ukrajinska strana tvrdi da Brisel treba Ukrajinu u Uniji jednako koliko Kijev želi da se pridruži.

"Članstvo nije poklon"

"Članstvo nije poklon", rekao je jedan od zvaničnika, koji je pod uslovom anonimnosti otkrio detalje privatnih razgovora. "Možda u Kijevu postoji neki nesporazum oko toga."

"Oni govore: 'Vi ste nam dužni'", kazao je drugi zvaničnik. "A to ne pomaže." Treći je dodao: "Tu imamo pravi problem. Zelenski i njegovi saradnici nikada nisu istinski razumeli kako proširenje funkcioniše."

Emanuel Makron bio je domaćin samita o Ukrajini

Lideri EU su ranije ovog meseca odobrili zajam od 90 milijardi evra Kijevu kako bi stabilizovao svoje finansije i nabavio još oružja za odbranu od ruske agresije. Zajam je deblokiran nakon izbornog poraza mađarskog premijera Viktora Orbana, koji je blokirao novac.

Iako su sporazum o zajmu i učešće Zelenskog na samitu na Kipru prošle nedelje delimično smanjili tenzije, i dalje postoji veliki jaz između Kijeva i Brisela oko pristupnog procesa.

Nemački kancelar Fridrih Merc ove nedelje je izjavio da nade Kijeva u brzi ulazak "nisu realne", dodavši da "cena bilo kakvog mirovnog sporazuma koji bi rezultirao članstvom u EU može biti da deo ukrajinske teritorije više ne bude ukrajinski".

Predlozi o postepenom pristupanju

Ukrajina je dobila status kandidata za članstvo u EU u junu 2022. godine, četiri meseca nakon početka ruske invazije. Zelenski je kao ciljani datum pristupanja naveo 2027. godinu, ali evropske prestonice su tu ideju odbacile. Jednako tako, odbačen je i predlog Komisije o "obrnutom proširenju", prema kojem bi Kijev dobio samo formalni status članice, a zatim postepeno dobijao pogodnosti kako bude sprovodio preostale reforme.

Francuska i Nemačka poslednjih nedelja su predložile postepen proces u kojem bi Ukrajina dobijala "simbolične" pogodnosti i postepeni pristup mehanizmima EU u zamenu za ispunjavanje reformskih ciljeva. Zvaničnici su rekli da bi to značilo da bi do punopravnog članstva prošlo najmanje deset godina.

Zelenski neće "simbolično članstvo"

Upitan prošle nedelje u Kijevu o francusko-nemačkoj ideji, Zelenski je pozvao EU da "bude poštena", poručivši: "Ukrajini ne treba simbolično članstvo u EU."

"Ukrajina se brani i time definitivno brani Evropu. I ne brani je simbolično – ljudi zaista umiru", rekao je. "Branimo je svime što imamo, svom svojom snagom... Branimo zajedničke evropske vrednosti. Verujem da zaslužujemo punopravno članstvo u Evropskoj uniji."

Prema izjavama dvojice visokih ukrajinskih zvaničnika, Zelenski je naložio svojim diplomatama da ne razmatraju niti ulaze u bilo kakve rasprave sa vladama EU o takvim predlozima, već da razgovaraju isključivo o punopravnom članstvu. "O tome nećemo ni raspravljati", rekao je jedan od ukrajinskih zvaničnika.

"Morao je da čuje neke teške istine"

Na Kipru je nekoliko lidera EU pokušalo da obuzda očekivanja ukrajinskog predsednika, rekle su dve osobe upućene u razgovore. "Morao je da čuje neke teške istine", kazao je jedan zvaničnik. "Neće to ići tako lako kao što on misli."

Uprkos tome, Zelenski namerava da istraje na svom maksimalističkom stavu, kažu visoki ukrajinski zvaničnici. Jedan od njih rekao je kako Kijev veruje da će EU "vremenom postati realističnija" i približiti se ukrajinskom stavu.

Više diplomata EU reklo je da razumeju pritisak pod kojim se Zelenski nalazi nakon četiri godine rata i da saosećaju sa njegovom frustracijom. No, naglašavaju da proces proširenja mora ostati utemeljen na zaslugama i ističu da je EU sada najvažniji partner Ukrajine.