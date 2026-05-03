Slušaj vest

Astrofizičar Nil deGras Tajson fascinirao je gledaoce objasnivši šta se dešava sa ljudskim telima nakon smrti u nedavnoj epizodi svog podkasta "Startalk".

"Kada umrete, ne nestajete, već se transformišete", glasio je natpis na dnu snimka koji trenutno broji preko 1,2 miliona pregleda. Kako je Tajson objasnio, ova postmortalna metamorfoza u potpunosti zavisi od načina na koji se telo odloži.

On je primetio da u modernom društvu postoje dva izbora – sahrana ili kremacija – i da lično preferira prvi jer se sadržaj "energije" tako reciklira.

"Vaši molekuli su izgrađeni tokom celog života kroz ishranu i vežbanje, izgradnju organa, mišića i tkiva", izjavio je Tajson. "Nakon smrti, ti molekuli i dalje sadrže energiju."

Energiju apsorbuju mikrobi, flora i fauna

Domaćin podkasta je dodao da, ukoliko se telo sahrani i počne da se raspada, svu tu energiju apsorbuju mikrobi, flora i fauna, hraneći se telom baš onako kako se čovek hranio florom i faunom celog života. Na taj način se energija vraća Zemlji. On je konkretno mislio na način na koji bakterije, gljive i drugi mikroorganizmi razlažu masti, proteine i ugljene hidrate iz tela.

Iako klasična sahrana deluje ekološki prihvatljivije, kremacija ne znači da energija propada. Kada se telo spali, prema Tajsonovim rečima, energetska vrednost tih molekula se pretvara u toplotu koja zatim zrači infracrvenu energiju koja je nekada bila deo vaših molekula. Ta energija zrači u svemir, krećući se brzinom svetlosti.

1/4 Vidi galeriju Astrofizičak Nil Degras Tajson Foto: Reginald Mathalone/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alessio De Marco | Avens-images.com/AvensImages/IPA Sport/ipa-agency.net / Shutterstock Editorial / Profimedia, SOPA Images / Sipa USA / Profimedia

Jedna od uteha ovog postmrtnog leta u kosmos je to što bi voljeni mogli da prate hronologiju dokle je ta energija stigla u Mlečnom putu.

"Da su kremirani pre četiri godine, oni bi već stigli do najbližeg zvezdanog sistema, Alfa Kentauri", rekao je Tajson. "Tako da ste, na neki način, i dalje deo univerzuma, samo u drugačijem obliku."

Tajsonova razmišljanja o ovom prenosu energije nisu ništa novo. On se poziva na prvi zakon termodinamike, koji kaže da se materija ne može stvoriti niti uništiti – ona može samo da menja oblike.

Ipak, gledaoci su bili dirnuti ovim objašnjenjem, a jedan obožavalac ga je nazvao "najlepšim načinom posmatranja smrti". Dok su jedni smatrali da putovanje ka Alfa Kentauri zvuči romantičnije, drugi su istakli važnost recikliranja čestica na Zemlji kako bi se ostalo koristan resurs dugo nakon odlaska.

Arvin Aš: Možda vaši sitni delovi završe u hamburgeru vaših praunuka

Tajson nije prvi koji detaljno raspravlja o ovim procesima. Inženjer Arvin Aš je u svom tekstu "Šta se dešava sa vašim atomima nakon što umrete?" objasnio da se nakon kremacije pepeo sjedinjuje sa tlom, konzumiraju ga biljke, koje zatim jedu životinje i ljudi, te se tako atomi ponovo vraćaju u ljudska tela – što je suština kruga života.