Saudijska Arabija, Rusija, Irak, Kuvajt, Kazahstan, Alžir i Oman, zemlje članice proširenje grupe Organizacije izvoznica nafte (OPEK+) povećale su juče svoje kvote za proizvodnju nafte.

To je bila očekivana odluka, potez koji je imao za cilj da pokaže kontinuitet grupe, uprkos šoku zbog izlaska Ujedinjenih Arapskih Emirata (UAE).

Grupa od sedam zemalja će dodati 188.000 barela dnevno svojim proizvodnim kvotama za jun, "kao deo svoje kolektivne posvećenosti stabilnosti tržišta nafte", navodi se u saopštenju objavljenom na sajtu OPEK-a.

U saopštenju se uopšte ne pominju UAE, koji su protekle nedelje napustili alijansu.

Izlaskom iz OPEK-a, Emirati napuštaju i proširenu grupu za saradnju OPEK plus, koja uključuje zemlje koje nisu članice organizacije, poput Azerbejdžana, Meksika, Omana, Rusije i Kazahstana.

OPEK je osnovan 1960. u Bagdadu, i do sada su ga činili Alžir, Indonezija, Irak, Iran, Kuvajt, Libija, Nigerija, Katar, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati i Venezuela.

Ciljevi OPEK-a su da koordiniše i ujednačava naftnu politiku zemalja članica, ustanovi najbolje načine za očuvanje njihovih interesa i stabilizaciju cena nafte na međunarodnom tržištu kako bi se uklonile štetne i nepotrebne fluktuacije.