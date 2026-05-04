Prva istraživanja radio-signala u potrazi za vanzemaljskim životom zakazana su za naredno leto, najavili su astronomi iz Japana, koji su pokrenuli prvu organizaciju u toj zemlji, posvećenu potrazi za životom i inteligencijom van naše planete.

Stručnjak za astrofiziku i predsednik Japanskog društva za SETI (potraga za vanzemaljskom inteligencijom) Šinja Narusava, rekao je tom prilikom: "Oni sigurno postoje negde u svemiru. Uzbuđen sam što pretvaramo ovo u konkretno delovanje".

Narusava, koji je vodeći ekspert u oblasti potrage za vanzemaljskom inteligencijom, pokrenuo je inicijativu u aprilu, i već je okupio deset astronoma i istraživača iz više opservatorija.

Tim planira da u avgustu naredne godine sprovede najpre monitoring uz promatranja u oblasti ka pravcu sazvežđa Strelca.

Posmatranje će biti organizovano u prostorijama opservatorije Misato koja se nalazi na zapadu Japana, a simbolično, povodom 50. godišnjice otkrića radio-signala za koji se veruje da potiče iz svemira.

"Wow!" signal, koji je zabeležio teleskop Univerziteta Ohajo Stejt u SAD 1977. godine, potekao je upravo iz bliskog okruženja sazvežđa Strelca i poznat je kao najjači kandidat za vanzemaljski radio-prenos koji je detektovan.

Uprkos tome što se i dalje proučava u SAD kao verovatni znak vanzemaljske inteligencije, njegovo poreklo još je misterija.

- Pozvaćemo svet da sprovede koncentrisana posmatranja prema izvoru radio talasa - navela je grupa naučnika koja za cilj ima da izgradi domaću mrežu antena da bi omogućila neprekidno posmatranje, a sa nadom da će na taj način povećati pouzdanost istraživanja.

Narusava je istakao da tim naučnika želi da razvije "istraživačku mrežu u Japanu koja se može porediti sa onom u Sjedinjenim Državama": "Nadam se da će ljudi saznati više o našim naporima u potrazi za vanzemaljskim civilizacijama, i da će nas to podstaći da preispitamo i samu Zemlju".