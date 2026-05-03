Dva pripadnika oružanih snaga SAD koji su učestvovali u zajedničkim vojnim vežbama "Afrički lav" nestala su u blizini grada Tan Tan na jugu Maroka, saopštile su danas Američka afrička komanda (AFRICOM) i marokanske oružane snage, prenela je britanska agencija Rojters.

U odvojenim saopštenjima, dve vojske su precizirale da su pokrenute koordinisane operacije potrage i spasavanja, i da su mobilisani kopneni, vazdušni i pomorski resursi SAD, Maroka i zemalja partnera kako bi se pronašli nestali pripadnici vojske u blizini poligona za obuku Kap Dra.

Foto: Shutterstock

Marokanska vojska je navela da su američki vojnici nestali u blizini litice. Okolnosti incidenta su još uvek pod istragom, a potraga se nastavlja, dodale su dve oružane snage.

"Afrički lav" je najveća godišnja zajednička vojna vežba Afričke komande SAD. Osmišljena je da ojača interoperabilnost između američkih snaga, saveznika NATO i afričkih zemalja partnera.

Ovogodišnje izdanje održava se od 27. aprila do 8. maja u četiri zemlje: Gani, Maroku, Senegalu i Tunisu.

Glavna faza vežbi održava se u Maroku i uključuje približno 5.000 vojnika iz više od 40 zemalja, prema podacima Američke komande za Afriku.

(Kurir.rs/Beta)

