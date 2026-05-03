Švedska obalska straža presrela je i upala na brod kod Treleborga za koji se sumnja da pripada ruskoj "floti iz senke", objavio je na mreži X Karl-Oskar Bolin, ministar civilne odbrane Švedske.

Brod pod nazivom "Jin Hui" sumnjiči se za plovidbu pod lažnom zastavom. Prema rečima Bolina, ovo plovilo se već nalazi na listama sankcija Evropske unije, Velike Britanije i Ukrajine.

"Postoje pitanja u vezi sa nedostatkom sposobnosti za plovidbu i odsustvom osiguranja", napisao je ministar.

U operaciju upada na brod bili su uključeni i resursi Nacionalne interventne jedinice, kao i policijska avijacija, prenosi SVT Njujeter Skone. Prema navodima policije, "Jin Hui" je tanker.