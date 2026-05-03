Slušaj vest

Izopačeni muškarac (36) napravio je lažni Tinder profil koristeći fotografije svoje bivše devojke u jezivom pokušaju da namami muškarce u svoj dom kako bi je napadali.

Naime, Asad Husein, poznat i kao Eš Husein (36), proglašen je krivim nakon uznemirujuće kampanje napada i praćenja.

Policija Češira otkrila je da su muškarci počeli da dolaze na adresu jedne žene 2024. godine, tvrdeći da se ona "uparila" sa njima na Tinderu i pozvala ih u posetu. Neki su joj rekli da je slala poruke u kojima je navodila da želi da se bavi "fantazijom silovanja" i da bude "pretučena". Tvrdili su da im je rečeno da ako kaže "ne", to znači da "to želi više".

U stvari, bivši dečko žene, Husein, je napravio lažni profil, predstavljajući se kao ona na mreži. Dao je njen broj telefona i adresu e-pošte najmanje 18 stranaca, pozivajući ih da posete njen dom, izveštava "Mančester Ivning Njuz".

Husein osuđen je u petak na Krunskom sudu u Česteru, gde je proglašen krivim za proganjanje koje je uključivalo ozbiljnu uzbunu ili uznemirenost; napad batinanjem i nepoštovanje obaveštenja po članu 49 RIPA — formalnog zahteva kojim se od ljudi zahteva da dostave lozinku za svoje uređaje.

Sudu je rečeno da je 2024. godine žrtva izašla na nekoliko sastanaka sa Huseinom nakon što joj je prišao putem društvenih mreža, predstavljajući se pod lažnim imenom "Mik Reni".

Husein, saopštila je policija, postajao je sve kontrolisaniji. Jednom prilikom, pojavio se nepozvan u kući žrtve nakon što je otkrio da joj je u poseti muški prijatelj. Žrtva se jednom probudila i otkrila da Husein pažljivo pregleda njene poruke. Podvrgao ju je neumornom ispitivanju, ispitujući je da li je bila u vezi sa drugim muškarcima.

Asad Husein Foto: Cumbria Police/Cheshire Police

Razbijanje vrata, bolesne fantazije i lažno ime

Kada je pokušala da koristi kupatilo, Husein je protestovao, insistirajući da ne može da uzme telefon bez njegovog prisustva. Kada je konačno otišla, on je upao unutra i gurnuo je, zbog čega je pala dok joj je otimao mobilni.

Nakon prekida veze, Husein je kontaktirao rođake i poznanike žene, tvrdeći da mu je bila neverna. Više puta je pokušavao da se pomiri, ali svi su odbijeni.

Otprilike dva meseca kasnije, nekoliko muškaraca je počelo da se pojavljuje na adresi žrtve, tvrdeći da su se povezali sa njom preko Tindera i da im je ona uputila pozive.

Jedne večeri u avgustu, četiri muškarca su posetila njen dom, a svaki je dobio gotovo identične poruke navodno od nje, kao i da je želela da proba "fantaziju silovanja", uz to da je na profilu navela da "ako kaže ne — ustvari misli da". U septembru, muškarac je pozvonio na njena vrata pre nego što je probio vrata, razbivši staklenu ploču.

Prikazivao je poruke sa lažnog naloga u kojima je tvrdio da su mu "ulazna vrata otvorena" i da bi trebalo da ih "gurne" jer su "teška". Sud je prikazao da je više od 18 muškaraca došlo do istog profila i da su svi imali iste "želje" i "fantazije". Ipak, muškarci su dali svoje informacije žrtvi kako bi pomogli u istrazi.

Promenio ime, tablice, telefone

Dok policija nije mogla da pronađe "Mika Renija" u svojim sistemima, policajci koji su pregledali snimak zvona žrtve identifikovali su njegov "Audi R8" kao registrovan i osiguran na Huseinovu firmu. Detektivi su utvrdili da je Husein uložio "značajne napore" da sakrije svoj identitet, menjajući registraciju svog automobila i koristeći namenske mobilne telefone za svoj alter ego i lažni Tinder nalog, koga se rešio nakon što je otkrio policijsku istragu.

Husein je konačno uhapšen 6. oktobra 2024. godine nakon što su policajci Kambrije primetili njegov kombi na autoputu. Tokom ispitivanja, negirao je da je "Mik Reni", da poznaje žrtvu i da koristi lažne Tinder naloge ili bilo koji oblik društvenih medija.

Optužen je u martu 2025. godine. Suočio se sa dodatnim optužbama u septembru te godine zbog nepoštovanja naloga za otkrivanje lozinke nakon što je odbio da preda lozinke za mobilni telefon i ajped zaplenjene iz njegovog kombija. On je i dalje poricao bilo kakvu umešanost u zločine, ali ga je porota Krunskog suda u Česteru proglasila krivim nakon devetodnevnog suđenja. Policijski službenik Češira koji je radio na slučaju opisao ga je kao "jedan od najuznemirujućih slučajeva" koje je policija ikada istraživala.

- Husein je izuzetno prevarantska osoba čiji je jedini cilj bio da nanese maksimalnu štetu žrtvi i njenoj deci, čak je išao toliko daleko da je podsticao druge da provale u njen dom i seksualno je napadnu - rekao je istražni službenik policajac Kit Teril i dodao:

- Husein nijednom nije preuzeo odgovornost za svoje postupke, niti je prepoznao užas koji je bio blizu toga da izazove. Više puta je tvrdio da nikada nije upoznao žrtvu. Međutim, dokazi su pokazali da je to potpuna laž. Uložio je veliki trud da spreči žrtvu da otkrije njegov pravi identitet, osujeti istragu i izbegne da bude uhvaćen. Ovi događaji su razumljivo ostavili žrtvu i njenu decu neverovatno potresene i uznemirene. Snaga i hrabrost koju su pokazali sve vreme bila je neverovatna. Zahvaljujući tome i neverovatnoj podršci njenih ćerki, prijatelja i drugih svedoka, Husein je pozvan na odgovornost za svoje postupke.

- Za sve žrtve koje su u sličnoj situaciji i možda nisu sigurne da li da pozovu policiju, moja molba je da nas pozovu — saslušaćemo vas i shvatićemo ono što nam kažete veoma ozbiljno.

Husein će biti osuđen naknadno.