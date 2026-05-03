BREGENZ - Sandra Tifnig imala je 19 godina, upravo je trebalo da završi maturu i želela je da postane učiteljica. Ali onda je jedan trenutak sve promenio. Srce joj je stalo. Mlada Austrijanka je jedva preživela, a njen dotadašnji život je bio maltene izbrisan. Naime, nije imala nikakva sećanja na detinjstvo i školske dane. Nije prepoznavala čak ni svoje roditelje. Mnogo godina kasnije napisala je knjigu o tome.

„Bila sam tri nedelje u komi. Kada sam se probudila, ničega se nisam sećala“, kaže danas 32-godišnjakinja o tom životno prelomnom trenutku iz 2012. godine za BILD. „Nisam prepoznavala nikoga, nisam mogla da govorim ni da hodam.“

U školi joj staje srce

Ono što je počelo kao običan školski dan završilo se 13. novembra 2012. kao noćna mora. Usred časa politike srce tada 19-godišnjakinje prestalo je da kuca. Sandra je kolabirala. Dve učenice iz susednog razreda odmah su je reanimirale. One su bile obučene za pružanje prve pomoći. Kada su preuzele ekipe hitne pomoći, dramatična borba za Sandrin život se nastavila. Ukupno je bilo potrebno 27 elektrošokova da bi njeno srce ponovo počelo da kuca.

"Doktorka hitne pomoći je želela po svaku cenu da preživim. Zbog toga sam joj beskrajno zahvalna. Ona i ostali spasioci ni u jednom trenutku nisu odustali od mene.", ispričala je.

Sandra Tifnig Foto: Printscreen Instagram

Bez sećanja, bez govora

Tri nedelje je provela u komi. Kada se probudila, ništa više nije bilo isto. Sandra nije prepoznavala svoju porodicu.

"Moji roditelji su mi bili potpuno nepoznati", kaže ona. Nisu nestala samo sećanja, već i sposobnost govora.

"Osećala sam se potpuno prazno", rekla je mlada žena. Sećanja na detinjstvo nema ni danas. Sve što zna o svom ranijem životu ispričali su joj roditelji.

"Srećom, postojali su foto-albumi. Mama je sve dokumentovala, od mog detinjstva do mladosti", kaže Tifnig za BILD.

Mesecima je radila sa logopedom kako bi ponovo naučila da govori, prolazila terapije i rehabilitacije. U narednim godinama lekari su je više puta operisali jer je defibrilator pravio probleme. Ipak, korak po korak, Sandra se vraćala u život.

U rehabilitaciji upoznala budućeg supruga

Danas Tifnig radi kao telefonistkinja i živi sa suprugom u Bregenzu (Forarlberg). Tek nedavno su se venčali. Strašna iskustva iz prošlosti Sandra je prevazišla - iako i danas ponekad ima poteškoće sa pronalaženjem reči i brže se umara nego ranije.

"Još uvek mi ponekad dolaze fragmenti sećanja. Posebno kada slušam muziku", kaže ona.

"Nikada to ne bih pomislila. Sa 19 godina stajala sam pred prazninom. A sada stojim pred ljudima i udajem se za ljubav svog života", kaže Tifnig. Svog sadašnjeg muža upoznala je tokom rehabilitacije.

Svoju priču i put povratka u život mlada žena je zabeležila u knjizi "Devojka bez juče - kako sam sve zaboravila i ponovo pronašla sebe“.

"Želim da time dam nadu svima kojima je potrebna", kaže ona.