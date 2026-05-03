Slušaj vest

Najnoviji predlog Irana poziva na rešavanje spornih pitanja sa SAD u roku od 30 dana da bi se okončao rat, a ne da bi se samo produžilo sadašnje primirje, preneli su iranski državni mediji.

Predsednik SAD Donald Tramp je u subotu rekao da razmatra novi iranski predlog, ali je izrazio sumnju da će on dovesti do sporazuma.

Dodao je na društvenim mrežama da Iranci "još nisu platili dovoljno veliku cenu za ono što su učinili čovečanstvu i svetu u poslednjih 47 godina" od Islamske revolucije.

Jusef Pezeškijan, sin i savetnik predsednika Masuda Pezeškijana, napisao je na Telegramu da i SAD i Iran sebe vide kao pobednike rata i da nisu spremni da odustanu.

Predlog od 14 tačaka je zapravo odgovor na američki

Iranski predlog od 14 tačaka, koji je odgovor na američki plan od devet tačaka, predviđa ukidanje sankcija SAD Iranu, okončanje američke pomorske blokade iranskih luka, povlačenje snaga iz regiona i prekid svih neprijateljstava, uključujući izraelske operacije u Libanu, javljaju agencije Nur njuz i Tasnim, koje imaju bliske veze sa iranskim službama bezbednosti.

1/3 Vidi galeriju Donald Tramp u sobi za krizne situacije Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, AFP / AFP / Profimedia, Shutterstock

Međutim, u izveštajima o tom predlogu nema pomena o nuklearnom programu Irana i obogaćenom uranijumu koji ima što su dugo centralna pitanja za SAD, ali bi se Teheran time bavio kasnije, u miru.

Iran je predlog poslao preko Pakistana koji je prošlog meseca bio domaćin pregovora Irana i SAD.

Teheran ne odustaje od stava o Ormuskom moreuzu

Pakistanski premijer, ministar spoljnih poslova i načelnik Generelaštaba insistiraju da se pregovori nastave i podstiču SAD i Iran da direktno razgovaraju, po rečima dva zvaničnika u Pakistanu koji su govorili pod uslovom da im se ne objave imena.

Tramp je ponudio plan za ponovno otvaranje Ormuskog moreuza na ulazu iz Indijskog okeana i Omanskog zaliva u Persijski zaliv, gde u miru prolazi petina svetske trgovine naftom i prirodnim gasom, kao i veštačko đubrivo preko potrebno poljoprivrednicima širom sveta.

1/8 Vidi galeriju Satelitski snimci Ormuskog moreuza iz više uglova Foto: Google Earth Printscreen

Iranska blokada moreuza uvedena pošto su SAD i Izrael počeli rat 28. februara, potresla je svet.

Zamenik predsednika Parlamenta Irana Ali Nikzad je danas rekao da Teheran "neće odustati od svog stava o Ormuskom moreuzu i neće se vratiti stanje kakvo je bilo pre rata".

Nikzad je ponovio stav Irana da svaki brod koji nije povezan sa SAD ili Izraelom može proći Ormuskim moreuzom ako plati taksu za prolaz. Teheran je zatvorio moreuz napadajući brodove i i preteći im.