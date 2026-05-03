Na internetu je osvanuo snimak koji je za kratko vreme postao viralan, a sve zbog jedne neverovatne žene — "najbogatije žene" — i njenog života, razmišljanja i sudbine.

Naime, kako se može videti na snimku, mladić je zaustavio stariju ženu, obučenu u plavu košulju sa belim tufnama, koja je mirno šetala parkom, podupirući se štapom. Mladić je potom pita šta bi uradila da sada ima 20 godina, a usledio je neočekivani odgovor.

- Da imam 20 godina bila bih ovde u Australiji, toliko daleko od Grčke i radila bih tri posla da bih preživela - priča simpatična žena dok dodaje da je pre skoro 70 godina stigla u Australiju, bez ičega.

- Imala sam 17 godina kada sam došla u Australiju. Putovala sam brodom Patris više od 40 dana. I ovde sam i dan danas, posle toliko godina, tačnije 64 - navodi.

Mladić je poziva da sednu na klupu, gde kreće da mu priča životnu priču.

- Moj otac nije imao cipele, moja braća nisu imala ni čarape! U to vreme su deca po snegu dolazila u školu bez cipela. To se događalo sa mnogima iz Evrope, sa Grcima, Italijanima... Jedan bi došao ovde, a potom bi, kad bi stekao uslove, doveo sve ostale, celu porodicu - priča, i dodaje da je za Australiju došla sama, "trbuhom za kruhom".

Ona kaže da se prvi put vratila u Grčku posle 18 godina, kada je već bila uveliko udata.

- Otišli smo na odmor. Do tad smo mnogo, mnogo radili. Znate, nas deset bismo živeli u jednoj prostoriji... Svekrva, cela porodica... Svi. To bi kreveti bili svuda u sobi. Ali, svi su se voleli - navodi ona i dodaje da joj sve izgleda kao da je juče bilo.

Kako kaže, ljudi ne treba da čekaju na nekog drugog da im nešto dobro da.

- Nemojte čekati na druge da vam nešto pruže, niko vam to neće dati, morate sami da radite, da se izboriti - kaže ova vremešna gospođa i dodaje da je najvažnije uvek verovati u boga.

- Veoma sam srećna, mogu i sutra da umrem. Doživela sam da vidim svoje unuke kako odrastaju. Bilo bi lepo kad bih mogla da budem tu kada se budu ženili i udavali, pa da me onda Bog uzme, ali to je u njegovim rukama - rekla je za kraj.

Mladić je potom učinio nešto neverovatno, što možete pogledati u videu u nastavku: