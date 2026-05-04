Advokati Kola Alena, optuženog za pokušaj atentata na Donalda Trampa, zatražili su od sudije ublažavanje zatvorskih ograničenja koja su opisali kao "kaznena".

Alen (31) je navodno prošle nedelje, 27. aprila, pokušao da probije bezbednosnu proveru na večeri za dopisnike Bele kuće i pritom ispalio hitac iz sačmare, piše Skaj njuz.

Advokati: Boravak u izolaciji je kazna

Prema podnesku američkom Okružnom sudu za Distrikt Kolumbija, Alen je nakon hapšenja smešten u "bezbednosnu ćeliju", opisanu kao obloženu sobu sa potpunom izolacijom, gde je morao da nosi "prsluk nalik na ludačku košulju".

Kasnije je prebačen pod "mere nadzora zbog opasnosti od samoubistva", što znači da i dalje ne sme da telefonira, prima posete (osim advokata), niti da izlazi iz ćelije, osim pod pratnjom radi tuširanja ili sastanaka sa pravnim timom.

U podnesku se navodi da je medicinska sestra još u petak preporučila ukidanje tih mera, ali su one ostale na snazi. Alenovi advokati tvrde da takav status "predstavlja kaznu" i onemogućava mu korišćenje zatvorskog tableta za komunikaciju sa porodicom, kao i pregledanje sudskih dokumenata koje su mu dostavili.

Optužen za pokušaj atentata, izjasnio se da nije kriv