Policija Južne Afrike sprovela je nesvakidašnju akciju izvlačenja ljudskih ostataka iz reke pune krokodila, nakon što je jedan od policajaca helikopterom spušten u vodu. Sumnja se da ostaci pripadaju preduzetniku kojeg je prošle nedelje odnela bujica.

Akcija je usledila nakon što je krokodil, za kojeg se veruje da je pojeo nestalog muškarca, prethodno usmrćen, piše BBC.

Potraga za nestalim preduzetnikom

Potraga je pokrenuta prošle nedelje nakon što je automobil nestalog muškarca zaglavio pri pokušaju prelaska nabujale reke preko niskog mosta. Pukovnik Mavela Masondo, portparol policije u provinciji Mpumalanga, izjavio je za nacionalnu televiziju SABC da je vozilo bilo prazno kada su službenici stigli na lokaciju, zbog čega se posumnjalo da je vozača odnela vodena struja.

U potrazi su korišćeni dronovi i helikopteri, a vlasti su uskoro uočile ostrvce na kojem se sunčalo nekoliko krokodila. Johan Potgiter, komandant policijske ronilačke jedinice, ispričao je kako su na osnovu dugogodišnjeg iskustva zaključili da je jedna od životinja nedavno jela.

"Osim što je imao izrazito pun stomak, nije se micao niti pokušavao da pobegne u reku uprkos buci dronova i helikoptera", rekao je Potgiter za portal News24.

Nakon što je gmizavac usmrćen, kapetan Potgiter spušten je iz helikoptera kako bi sproveo, kako je policija opisala, "vrlo opasnu i složenu operaciju izvlačenja". Osigurao je životinju užetom, nakon čega su obojica podignuti iz reke Komati na severoistoku zemlje.

Potgiter je priznao da je iskustvo bilo napeto. "Nije baš najpametnije približiti se opasnom kraju krokodila", komentarisao je. Njegovu hrabrost pohvalila je i vršiteljka dužnosti načelnika južnoafričke policije, general-pukovnica Puleng Dimpane.

Analiza sadržaja utrobe

Ogromni krokodil, dugačak 4,5 metara i težak oko 500 kilograma, prevezen je u obližnji Nacionalni park Kruger. Tamo su u njegovoj utrobi otkriveni ljudski ostaci. Sada slede DNK testovi kako bi se potvrdilo da li oni zaista pripadaju nestalom preduzetniku.