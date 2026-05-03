Američki predsednik Donald Tramp izjavio je za dopisnika izraelske mreže Kan, Natana Gutmana, da je najnoviji predlog Irana za rešavanje regionalnog sukoba "neprihvatljiv".

"Meni to nije prihvatljivo. Proučio sam ga, proučio sam sve — nije prihvatljivo", citirao je Gutman Trampove reči iz kratkog telefonskog razgovora u objavi na mreži X.

U daljim komentarima koje je Kan preneo na hebrejskom, Tramp je naveo da kampanja ide "odlično". On je dodao da "Iranci žele da naprave dogovor, ali ja nisam zadovoljan onim što su ponudili", ističući da "postoje stvari na koje ne mogu da pristanem".

Sastanak američkog predsednika Donalda Trampa i izraelskog premijera Benjamina Netanjahua na Floridi Foto: Alex Brandon/AP

Povodom svojih ponovljenih zahteva da predsednik Izraela Isak Hercog pomiluje premijera Benjamina Netanjahua u krivičnom postupku koji se vodi protiv njega, Tramp je rekao:

"On je ratni premijer. Izrael ne bi postojao bez mene i Bibija, tim redosledom. Potreban vam je premijer koji može da se fokusira na rat, a ne na gluposti."

