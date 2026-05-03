U francuskom utočištu za životinje Tonga Terre d'Accueil okončana je neobična priča koja je godinama budila interesovanje stručnjaka i ljubitelja životinja širom Evrope. Uginuo je Đibo, lav koji je slovio za najstarijeg u Evropi i koji je poslednje godine života proveo u sigurnom okruženju nakon spasavanja iz cirkusa.

Vest o njegovoj smrti objavilo je samo prihvatilište, uz emotivnu poruku „kraj jednog kraljevstva“, naglašavajući koliko im je značio i koliko je bio poseban među njihovim štićenicima.

Đibo je doživeo 27 godina, što je izuzetno retko za lavove. U divljini oni obično žive nešto više od decenije, a čak i u kontrolisanim uslovima retko prelaze dvadeset godina, zbog čega se njegova dugovečnost smatra pravim fenomenom.

U Tonga Terre d'Accueil stigao je 2012. godine, nakon zaplene iz cirkusa, zajedno sa lavicom Jendi. Oboje su tada bili u lošem zdravstvenom stanju. Kako navode iz utočišta, Đibo je u početku bio veoma oprezan i nepovjerljiv prema ljudima, ali je vremenom postajao smireniji i uspeo da se prilagodi novom načinu života.

Njegovo stanje se naglo pogoršalo

Nakon što je Jendi uginula 2016. godine, Đibo je nastavio život sa drugom lavicom, sa kojom je delio prostor sve do njene smrti 2024. godine. U poslednjim danima života njegovo stanje se naglo pogoršalo. Do sredine aprila, kako su naveli veterinari, još je bio relativno stabilan za svoje godine, ali je ubrzo prestao da jede i da se kreće.

Zbog toga je tim veterinara doneo odluku o eutanaziji, kako bi se sprečile dalje patnje životinje. Iz prihvatilišta su istakli da je to bila teška, ali neophodna odluka.

Đibo je u prihvatilištu proveo više od 14 godina, a osoblje koje je brinulo o njemu navodi da je njegov karakter postao deo njihove svakodnevice.

Njegova smrt ostavila je prazninu među ljudima koji su ga godinama negovali, ali i simboličan kraj jedne priče o životinji koja je nadživela sve statistike svoje vrste.