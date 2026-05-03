Slušaj vest

Tri osobe su preminule, a jedan Britanac se bori za život nakon izbijanja teške respiratorne bolesti na krstarenju Atlantikom. Svetska zdravstvena organizacija potvrdila je šest sumnjivih slučajeva hantavirusa na brodu MV Hondius, koji je putovao iz Ušuaje u Argentini ka Zelenortskim Ostrvima u Africi.

Bolest obično prenose glodari i može izazvati hemoragijsku groznicu.

Prva žrtva na brodu bio je muškarac (70), čije se telo trenutno nalazi na ostrvu Sveta Jelena, britanskoj teritoriji u južnom Atlantiku. Njegova supruga stara (69) godina takođe se razbolela i evakuisana je u Južnu Afriku, gde je preminula u bolnici u Johanesburgu. Britanac istih godina takođe je prebačen u Johanesburg, gde se nalazi na intenzivnoj nezi.

Svetska zdravstvena organizacija je saopštila da je svesna slučajeva teške akutne respiratorne bolesti na brodu i potvrdila je da su tri osobe preminule, od kojih je kod jedne laboratorijski potvrđen hantavirus. Ukupno se ispituje šest sumnjivih slučajeva. Istrage i koordinisani međunarodni odgovor javnog zdravlja su u toku.

Šta su hantavirusi?

Hantavirusi su porodica virusa koji mogu izazvati ozbiljne bolesti i smrt. Obično se šire preko glodara, odnosno kontaktom sa njihovim urinom, izmetom i pljuvačkom, i normalno se ne prenose sa čoveka na čoveka. Rani simptomi uključuju umor, groznicu i bolove u mišićima, dok se kod težih oblika javljaju intenzivne glavobolje, bol u leđima, mučnina i zamućen vid.

Izvor blizak slučaju naveo je da su među troje mrtvih i supružnici iz Holandije. Trenutno se vode razgovori o tome da li bi dvoje bolesnih putnika trebalo da budu smešteni u izolaciju u bolnici na Zelenortskim Ostrvima pre nego što brod nastavi put ka španskim Kanarskim ostrvima.

MV Hondius registrovan kao polarni istraživački brod

Brod MV Hondius, kojim upravlja holandska kompanija "Oceanwide Expeditions", registrovan je kao polarni istraživački brod. Plovilo se u nedelju nalazilo nadomak luke Praja, glavnog grada Zelenortskih Ostrva.