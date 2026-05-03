Tehnički kvar na službenom avionu kojim je predsednik Vlade Španije Pedro Sančez putovao u Jermeniju na samit Evropske političke zajednice primorao je letelicu na sletanje u Tursku!

Airbus A310 u kojem se Sančez nalazio sa ostatkom delegacije poleteo je iz vazdušne baze Torehon de Ardoz u Madridu nešto pre četiri sata popodne.

Odrediše je bio glavni grad Jermenije, Jerevan, gde se ovog ponedeljka sastaje skoro 50 lidera zemalja članica ovog foruma.

Izvori iz španske vlade obavestili su agenciju EFE da je tehnički kvar, kojem nisu pridali veliki značaj, primorao posadu da ispoštuje protokol i sleti u Ankaru.