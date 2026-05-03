Slušaj vest

Tehnički kvar na službenom avionu kojim je predsednik Vlade Španije Pedro Sančez putovao u Jermeniju na samit Evropske političke zajednice primorao je letelicu na sletanje u Tursku!

Airbus A310 u kojem se Sančez nalazio sa ostatkom delegacije poleteo je iz vazdušne baze Torehon de Ardoz u Madridu nešto pre četiri sata popodne.

Pedro Sančez Begonja Gomez Foto: Juanjo Martin/POOL EFE, JULIO MUNOZ/EFE, J.J. Guillen/POOL EFE

Odrediše je bio glavni grad Jermenije, Jerevan, gde se ovog ponedeljka sastaje skoro 50 lidera zemalja članica ovog foruma.

Izvori iz španske vlade obavestili su agenciju EFE da je tehnički kvar, kojem nisu pridali veliki značaj, primorao posadu da ispoštuje protokol i sleti u Ankaru.

Šef izvršne vlasti Španije će tamo provesti noć kako bi nastavio put ka Jermeniji rano ujutru u ponedeljak.

(Kurir.rs/Infobae/P.V.)

Ne propustitePlanetaŠPANSKI PREMIJER O TRAMPOVIM PRETNJAMA: Puna saradnja sa saveznicima, ali uvek u okviru međunarodnog prava
Pedro Sančez
PlanetaOPŠTE RASULO U NATO! Tramp hoće da izbaci Španiju, Nemačka i Italija snažno podržale Madrid
Donald Tramp Pedro Sančez.jpg
PlanetaPROCURIO MEJL PENTAGONA: Amerika razmatra izbacivanje evropske saveznice iz NATO-a, a namerava da kazni i Veliku Britaniju, spominju se Foklandi!
Pit Hegset
PlanetaIZRAEL KRŠI MEĐUNARODNO PRAVO: Španija će tražiti od EU da raskine sporazum o pridruživanju sa Tel Avivom
pedro.jpg