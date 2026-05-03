Putnik u avionu iz Šardže (SJH), Ujedinjeni Arapski Emirati, u Čenaj (MAA), Indija, identifikovan kao 34-godišnji muškarac, otvorio je izlaz za slučaj opasnosti – jer mu je bilo muka.

Incident tokom kretanja po rulnici

Incident se dogodio u nedelju rano ujutru na aerodromu Čenaj , kada je avion kompanije Air Arabia sa 231 putnikom već sleteo i kretao se po rulnici. Prema izveštaju agencije PTI koji prenosi indianexpress.com, putnik iz Pudukota otvorio je izlaz za vanredne situacije dok je avion bio u fazi kretanja ka terminalu. Pilot je odmah zaustavio letelicu i obavestio nadležne službe, uz podnošenje zvanične prijave.

Incident je izazvao reakciju bezbednosnih struktura, pa su pripadnici indijske Central Industrial Security Force (CISF), uključujući naoružane jedinice i timove za deaktivaciju eksplozivnih naprava, ušli u avion i priveli putnika, koji je potom sproveden na ispitivanje.

Zdravstveni problemi kao uzrok: Bilo mu muka?

Prema navodima indijskih medija, putnik je tokom leta imao zdravstvene tegobe. Žalio se na mučninu i povraćao je najmanje dva puta, što se razmatra kao mogući uzrok njegovog ponašanja.

Nadležni organi trenutno procenjuju i njegovo mentalno stanje.

Da li je putnik zaista izašao iz aviona?

Većina indijskih medija prenosi kako je putnik po otvaranju izlaza "iskočio iz aviona", što implicira da je fizički napustio letelicu, bilo da je ona još bila u pokretu ili se već zaustavila.

Međutim, u izveštaju agencije PTI, koji prenosi indianexpress.com, ne navodi se da je putnik napustio avion, već isključivo da je otvorio izlaz i da je potom uhapšen nakon intervencije bezbednosnih službi.

Dodatni element koji dovodi u pitanje verziju o izlaženju iz aviona jeste činjenica da su nadležni zvanično potvrdili da nema povređenih, uključujući i samog putnika. Kod Airbus A320 i A321, visina standardnih vrata iznad tla prelazi 3,5 metara, što znači da bi skok na betonsku podlogu u gotovo svim slučajevima doveo do povreda.

Kao verovatnija mogućnost nameće da je u pitanju bio izlaz iznad krila, gde je visina znatno manja i potencijalno omogućava bezbedniji silazak, ili da putnik nije u potpunosti napustio avion, već je incident zaustavljen neposredno nakon otvaranja vrata. Bez zvanične potvrde o tačnom tipu izlaza i kretanju putnika nakon otvaranja vrata, ovaj segment događaja ostaje nedovoljno razjašnjen.

Podaci sa servisa Flightradar24 pokazuju da je u pitanju redovan let oznake G9471, trajanja oko tri sata i 30 minuta, na kojem se standardno koriste avioni iz Airbus A320 i A321.

Zvaničnici su potvrdili da u incidentu nije bilo povređenih niti oštećenja na avionu, dok istraga o svim okolnostima i dalje traje.