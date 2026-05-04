Američki predsednik Donald Tramp objavio da će SAD danas započeti operaciju pod nazivom "Projekat sloboda" u okviru kojeg će trupe pod njegovom komandom pomagati brodovima koji su blokirani u ili oko Ormuskog moreuza od početka najnovijih sukoba na Bliskom istoku da konačno napuste to područje.

- Za dobrobit Irana, Bliskog istoka i Sjedinjenih Država, rekli smo ovim zemljama da ćemo bezbedno izvesti njihove brodove iz ovih ograničenih plovnih puteva - napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Trut (Truth Social), ne navodeći koje zemlje će moći da računaju na američku pomoć.

Tramp je upozorio da će "silom morati da bude rešeneo" bilo kakvo strano mešanje u ovu operaciju.

BBC podseća da je Iran značajno ograničio pomorski saobraćaj tim plovnim putem od ključnog značaja još od početka rata protiv Izraela i SAD krajem februara.

Prošlog meseca su SAD, kao odgovor na to, uvele pomorsku blokadu iranskih luka.

Pretnje iz Teherana

Uticajni iranski poslanik Ebrahim Azizi, bivši komandant Korpusa islamske revolucionare garde (IRGC), napisao je na društvenim mrežama da će se "svako američko mešanje" na tom području Teheran da "smatra kršenjem prekida vatre".

Tramp je u objavi o novoj operaciji naveo i da američki predstavnici vode "veoma pozitivne" razgovore s Iranom i da bi ti razgovori "mogli da dovedu do nečeg veoma pozitivnog za sve".

Šef Bele kuće je dodao da će operacija biti "humanitarni gest" učinjen u ime SAD, Irana i drugih zemalja Bliskog istoka, bez pominjanja imena tih država.

On nije pružio ni detalje o tome na koji način će se odvijati saradnja sa Teheranom u operaciji izvlačenja brodova iz Ormuskog moreuza.

- U svim slučajevima, oni su rekli da se neće vraćati dok to područje ne postane bezbedno za plovidbu, kao i sve ostalo... Ovo kretanje brodova ima jednostavnu namenu da oslobodi ljude, kompanije i zemlje koje nisu učinile apsolutno ništa loše - poručio je Tramp.

Biće angažovano 15.000 američkih vojnika

Centralna komanda (CENTCOM) američke vojske, zadužena za Bliski istok, je saopštila da će u izvršenje "Projekta sloboda" biti uključeno 15.000 vojnika, kao bojni brodovi razarači sa navođenim raketama i više od 100 aviona.

Britanski medijski servis podseća da se procenjuje da je 20.000 mornara zarobljeno u vodama Persijskog zaliva od početka rata i navodi da raste zabrinutost zbog smanjenja njihovih zaliha hrane, ali i uticaja ovakve situacije na njihovo fizičko i mentalno zdravlje.

Oko 20 odsto prometa svetske nafte i tečnog prirodnog gasa (TPG) obično prolazi kroz Ormuski moreuz, a poslednji sukob na Bliskom istoku je doveo do skoka globalnih cena energenata.

Agencija za pomorski prevoz Ujedinjenog Kraljevstva (UKMTO) izvestila je kasno sinoć da je neimenovani tanker pogođen "nepoznatim projektilom" u moreuzu, ali da je posada bezbedna nakon tog napada.

Trampu neprihvatljiv najnoviji mirovni plan Teherana?

Trampova objava usledila je nakon što su iranski državni mediji objavili da je Teheran dobio odgovor SAD na najnoviji mirovni predlog i da se taj odgovor proučava.

Amerika još uvek nije zvanično potvrdila da je dostavila odgovor Iranu.

Međutim, prema navodima izraelskog javnog servisa Kan sinoć je Tramp izjavio da mu je predlog neprihvatljiv.

Iranski državni mediji su naveli da Teheran u mirovnom planu od 14 tačaka traži od Vašingtona da povuče snage iz područja blizu iranskih granica i okonča pomorsku blokadu luka te zemlje, kao i da obustavu svih neprijateljstava, uključujući izraelsku ofanzivu u Libanu.

Planom se poziva i na postizanje sporazuma između dve zemlje u roku od 30 dana.

Iranski državni mediji dodali su da predlog traži od dve zaraćene strane da se fokusiraju na "okončanje rata" umesto na produženje trenutnog primirja.

Esmail Bagei, portparol iranskog Ministarstva spoljnih poslova, rekao je da "u ovoj fazi nema nuklearnih pregovora", koji su bili ključni zahtev Vašingtona.

Teheran je više puta negirao da želi da napravi nuklearnu bombu i tvrdi da je njegov atomski program isključivo mirnodopskog karaktera, iako je Iran jedina država bez nuklearnog oružja koja je obogatila uranijum do nivoa blizu onom potrebnom za proizvodnju oružja.