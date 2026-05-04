Nemački kancelar Fridrih Merc izjavio je danas da ga nije iznenadila odluka vlade SAD da povuče 5.000 američkih vojnika iz Nemačke.

„Sve što smo čuli poslednjih dana nije ništa novo. Situacija je možda donekle eskalirala, ali to nije ništa novo“, rekao je Merc televiziji ARD.

Merc je ocenio da je malo verovatno da će Amerika isporučiti Nemačkoj rakete srednjeg dometa Tomahavk, koje je obećao bivši američki predsednik Džo Bajden 2024. godine.

„Kako sada vidim, SAD objektivno nemaju praktično nikakvu mogućnost da nam prebaciju sisteme tog tipa. Koliko znam, ni oni ih trenutno nemaju dovoljno“, kazao je Merc, prenosi Tas.

Prema njegovim rečima, to pitanje se razmatra već nekoliko meseci, „do sada bez ikakve posvećenosti SAD".

Bajden je pre dve godine, na samitu NATO, obećao Nemačkoj raspoređivanje konvencionalnih raketa srednjeg dometa na njenoj teritoriji, prvi put od Hladnog rata, a za 2026. godinu najavio je prebacivanje krstarećih raketa Tomahavk dometa do 2.500 km, raketa SM-6 i najnovijeg hipersoničnog oružja.

Američki predsednik Donald Tramp za sada nije javno potvrdio tu Bajdenovu odluku, ali je zvanično nije ni promenio.

Ranije je Fajnenšel tajms, pozivajući se na izvor iz Pentagona, objavio da američka administracija planira da poništi odluku o raspoređivanju oružja dugog dometa u Nemačkoj, uključujući i rakete Tomahavk.