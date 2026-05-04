Najmanje 10 ljudi je prebačeno u bolnicu nakon pucnjave na zabavi na jezeru u blizini Oklahoma Sitija u SAD u nedelju uveče, saopštila je policija.

Nijedan osumnjičeni nije u pritvoru, ali nema razloga da se veruje da postoji stalna pretnja javnosti, rekla je za CNN Emili Vord, portparolka policijske uprave Edmonda.

Policija je reagovala oko 21 čas na izveštaje o pucnjavi na zabavi na jezeru Arkadija, rekla je Vord.

Deset žrtava je prevezeno hitnim medicinskim službama u bolnice širom Oklahoma Sitija, rekla je ona, dodajući da su žrtve u "različitom stanju".

- Očekuje se da će se ukupan broj žrtava promeniti kako se dodatne osobe budu prevozile u lokalne bolnice - saopštila je policija na X.

- Policijska uprava Edmonda vodi istragu - rekla je Vord za CNN.

Vlasti nisu otkrile starosni raspon žrtava. Vord je opisala okupljanje kao "veliku zabavu" i rekla da su mnogi od prisutnih izgledali kao "mlađi odrasli ljudi", ali policija još uvek istražuje.

Jezero Arkadija nalazi se oko 21 kilometra severno od Oklahoma Sitija u Edmondu, gradu sa oko 100.000 stanovnika. Jezero je popularna destinacija za piknik, kampovanje, ribolov i vodene sportove.

Pre četrdeset godina, Edmond je bio mesto jedne od najsmrtonosnijih pucnjava na radnom mestu u istoriji SAD. 20. avgusta 1986. godine, poštanski radnik Patrik Šeril je pucao na 20 kolega, ubivši njih 14. Zatim je izvršio samoubistvo, prenosi CBS Njuz.

