Ukrajinske snage su tokom noći izvele napad dronom na Moskvu, pogodivši stambeni kompleks u ruskoj prestonici, objavili su ruski Telegram kanali.

Snimci objavljeni na društvenim mrežama prikazuju dron kako nisko leti iznad Moskve neposredno pre 1 sat ujutru po lokalnom vremenu. Stanovnici su ubrzo nakon toga prijavili glasne eksplozije u gradu.

Fotografije prikazuju oštećenja na gornjim spratovima nebodera. Veruje se da je u pitanju Mosfilmska kula, luksuzni kompleks zapadno od centra grada. Ostaci se mogu videti na ulici ispod nebodera. Hitne službe su na licu mesta.

Jedan od najdubljih udara na stambeni deo Moskve

Napad se dogodio oko 7 kilometara zapadno od Crvenog trga i oko 3 kilometra od zgrade ruskog Ministarstva odbrane.

Mosfilmska kula se nalazi u elitnom delu grada, u blizini ambasada i diplomatskih rezidencija.

Rusija je ranije prijavila napade dronova na Moskvu, ali prestonica ima jaku protivvazdušnu odbranu. Uprkos sve češćim ukrajinskim napadima poslednjih meseci, šteta na civilnoj infrastrukturi u samom gradu je mala.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin potvrdio je napad na društvenim mrežama, rekavši da nije bilo povređenih. Ukrajinska vojska se još nije oglasila povodom navodnog napada, a obim štete još uvek nije u potpunosti jasan. Sobjanjin je kasnije izvestio da je ruska protivvazdušna odbrana oborila još dva drona koji su leteli ka Moskvi.

Ukrajina redovno izvodi napade dronovima na vojne i industrijske ciljeve u Rusiji. Napad na Moskvu dogodio se samo nekoliko dana pre vojne parade povodom Dana pobede, koja će se održati na Crvenom trgu 9. maja.

