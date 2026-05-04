Slušaj vest

Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je saopštila da je troje ljudi umrlo nakon što je na kruzeru "MV Hondius" koji je plovio Atlantskim okeanom potvrđeno širenje hantavirusa.

BBC navodi da se, prema podacima sajta za praćenje pomorskog saobraćaja Marin trafik, ovaj brod za krstarenja već najmanje 24 sata ukotvljen kod obale Zelenortskih ostrva.

Kompanija "Uošenvajd ekspredišons", koja je vlasnik kruzera, sinoć je saopštila da vlasti Zelenortskih ostrva nisu izdale "nikakvo odobrenje" za iskrcavanje putnika kojima je potrebna medicinska pomoć.

Britanski medijski servis navodi da su sa broda na obalu upućena tela bračnog para iz Holandije starosti 70 i 69 godina, dok je leš trećeg preminulog putnika, takođe državljanina Holandije, još uvek na kruzeru.

Osim kod preminulih prisustvo hantavirusa je potvrđeno i kod 69-godišnjeg Britanca koji je ranije iskrcan sa broda i nalazi se na odeljenju intenzivne nege u bolnici u Johanesburgu u Južnoj Africi.

- Na brodu je i dvoje bolesnih članova posade kojima je neophodna hitna nega - navedeno je iz kompanije koja upravlja kruzerom.

Kruzer "MV Hondius" Foto: screenshot YT/Nordland_TV

Iz SZO je navedeno da je još pet sumnjivih slučajeva pod istragom.

Kruzer "MV Hondius" plovio je od Argentine do Zelenortskih Ostrva.

Šta je hantavirus?

Hantavirus prenose glodari, a ljudi se zaražavaju udisanjem čestica iz osušenog izmeta glodara.

Infekcije se obično dešavaju kada virus dospe u vazduh iz urina, izmeta ili pljuvačke glodara, ukazuje američki Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC).

Ako se u tom periodu pojave respiratorni simptomi, stopa smrtnosti iznosi oko 38 odsto.

Zabeležena su 864 slučaja hantavirusa u Americi između 1993. i 2022. godine, uglavnom u ruralnim delovima zapadnih saveznih država.

Ne postoji lek za infekciju hantavirusom.

Uglavnom se preporučuje terapija za ublažavanje simptoma.

Virus može da izazove dve teške bolesti.

Prva, Hantavirusni plućni sindrom (HPS), najčešće počinje umorom, groznicom i bolovima u mišićima, posle čega slede glavobolje, vrtoglavica, groznica i problemi sa stomakom.

Foto: Sascha Steinach / imago stock&people / Profimedia

Ako se razviju respiratorni simptomi, stopa smrtnosti je približno 38 odsto, prema podacima CDC-a.

Druga bolest, Hemoragična groznica sa bubrežnim sindromom (HFRS), teža je i prvenstveno pogađa bubrege.

Kasniji simptomi mogu da budu: nizak krvni pritisak, unutrašnje krvarenje i akutna bubrežna insuficijencija.

Koliko je slučajeva hantavirusa prijavljeno širom sveta?

Procenjuje se da se svake godine širom sveta, prvenstveno u Evropi i Aziji, registruje 150.000 slučajeva HSN, prema izveštaju Nacionalnog instituta za zdravlje.

Više od polovine slučajeva se obično javlja u Kini.

Najnoviji podaci iz SAD pokazuju da je od 1993. godine, kada je počeo nadzor nad hantavirusom, do 2023. godine u zemlji bilo 890 slučajeva.

Međutim, Seul virus, jedan od glavnih sojeva hantavirusa koji prenose norveški pacovi (poznati i kao smeđi pacov), nalazi se širom sveta.

Kako se leči?

Ne postoji specifičan tretman za infekcije hantavirusom.

Američki CDC preporučuje terapiju kiseonikom, mehaničku ventilaciju, antivirusne lekove, pa i dijalizu.

Pacijenti sa teškim simptomima obično se smeštaju na odeljenja intenzivne nege.

Hantavirus prenose glodari Foto: hafizi/Shutterstock

U teškim slučajevima, nekima će možda biti potrebna intubacija.

CDC preporučuje eliminisanje kontakta sa glodarima u domovima ili na radnim mestima kako bi se smanjila izloženost virusu.

Agencija preporučuje i zaptivanje ulaznih tačaka u podrumima ili potkrovljima kroz koje glodari mogu da uđu u kuće.

Nošenje zaštitne opreme se preporučuje prilikom čišćenja izmeta glodara kako bi se izbeglo udisanje kontaminiranog vazduha.

Od tog virusa umrla i supruga holivudskog glumca

U februaru 2025. godine, Betsi Arakava, supruga oskarovca Džina Hekmana, preminula je od respiratorne bolesti povezane sa hantavirusom.

Medicinski istražitelji veruju da je Arakava zarazila HPS-om - najčešćim sojem u SAD - što je dovelo do njene smrti.

Gnezda i neki mrtvi glodari pronađeni su u pomoćnim zgradama njene kuće u kojoj je pronađeno telo.