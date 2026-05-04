Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen izjavila je danas po dolasku na samit Evropske političke zajednice (EPZ) u jermenskoj prestonici Jerevanu da će se razgovarati o nezavisnoj Evropi i da Stari kontinet treba da smanji preteranu zavisnost u energetici, odbrani i bezbednosti i lancima snabdevanja.

Osmi samit EPZ počinje danas u Jerevanu i okuplja lidere 48 zemalja a predsedavaju mu predsednik Evropskog saveta Antonio Košta i premijer Jermenije Nikol Pašinjan.

Prvi put je na skup pozvana jedna neevropska zemlja, Kanada.

"Razgovaraćemo uglavnom o temi nezavisne Evrope. Moramo smanjiti našu preteranu zavisnost konkretno u tri oblasti. Prva je energija, preterano smo zavisni od uvoza fosilnih goriva i prema tome stalno zavisimo od nesigurnih globalnih tržišta. Moramo povećati naše kapacitete kod kuće u Evropi, a to su obnovljiva energija i nuklearna energija zato što su domaći, jeftiniji i pouzdani", rekla je Fon der Lajen novinarima.

Ona je dodala i da je druga tema odbrana i bezbednost.

"Moramo da pojačamo naše vojne kapacitete da bismo mogli da se zaštitimo i branimo. Na raspolaganju je ogromna količina novca za investicije i zaista moramo da pojačamo napore i ubrzamo proces proizvodnje za vojsku", rekla je ona.

Predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen na samitu Evropske političke zajednice (EPZ) u Jerevanu, glavnom gradu Jermenije Foto: Anthony Pizzoferrato/AP, Leszek Szymanski/PAP, Sean Kilpatrick / PA Images / Profimedia

Fon der Lajen je navela da će se razgovarati i pouzdanim lancima snabdevanja i dodala da se Evropa okreće zemljama istomišljenicama, da ima sporazume o slobodnoj trgovini sa Latinskom Amerikom, Indijom, Australijom, Meksikom i da preko njih stvara mreže lanaca snabdevanja.

Ukazala je da Jermenija igra važnu ulogu kada je reč o povezanosti, konkretno u južnom Kavkazu i centralnoj Aziji.

Visoka predstraavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaja Kalas rekla je po dolasku na samit odgovarajući na upiti novinara o najavi SAD o povlačenju vojnih trupa iz Evrope da se o tome govori već duže, ali da je sadašnji "tajming" bio iznenađenje.

"To pokazuje da moramo da ojačamo evropski stub u NATO i zaista moramo da učinimo više", rekla je Kalas i ukazala da američke trupe nisu u Evropi samo da zaštite evropske zemlje već i Amerikance.

I ona je naglasila da je važno diversifikovati trgovinske rute i smanjiti rizike od zatvaranje jedne trgovinske rute, kao i da će se razgovarati o povezanosti tih ruta.