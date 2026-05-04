Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da bi ukrajinski dronovi mogli da ciljaju rusku paradu povodom Dana pobede 9. maja u Moskvi , dok se Kremlj priprema za jedan od svojih najsimboličnijih događaja.

Govoreći na otvaranju 8. samita Evropske političke zajednice u Jerevanu, Zelenski je sugerisao da Rusija više nije sposobna da pokaže vojnu snagu kao što je to činila prethodnih godina.

- Rusija je najavila paradu 9. maja, ali na ovoj paradi neće biti vojne opreme. Ovo će biti prvi put posle mnogo, mnogo godina da ne mogu sebi da priušte prisustvo oružja na paradi - rekao je Zelenski.

- I ukrajinski dronovi mogu da napadnu ovu paradu. To pokazuje da više nisu tako jaki kao ranije - dodao je ukrajinski predsednik.

Zelenski je rekao da bi ovo leto moglo biti presudno u oblikovanju sledećeg poteza Rusije u ratu.

Volodimir Zelenski u vojnoj uniformi

- Ovo leto će biti trenutak kada će Putin odlučiti šta će dalje: proširiti ovaj rat ili krenuti ka diplomatiji. I mi moramo da ga gurnemo ka diplomatiji - rekao je Zelenski.

On je naglasio da je kontinuirani pritisak na Rusiju i dalje neophodan, posebno kroz sankcije.

- Moramo da nastavimo da vršimo pritisak kroz sankcije... upravo zato što ove sankcije utiču na rusku naftu, industriju i banke. Moramo da održimo ovaj pritisak i da guramo Rusiju ka diplomatskim rešenjima. Ideja o ukidanju sankcija je neprihvatljiva - dodao je Zelenski.

Njegove izjave dolaze usred tekućih ukrajinskih napada dronova dugog dometa usmerenih na rusku vojnu i energetsku infrastrukturu, za koje Kijev tvrdi da imaju za cilj slabljenje ratnih sposobnosti Moskve.

VOJNA PARADA U MOSKVI! Putin na CRVENOM TRGU: NATO ide ka našoj teritoriji, to je neprihvatljivo! Defile moćne tehnike!

Parada bez tenkova i druge teške vojne opreme

Ovogodišnja parada povodom Dana pobede u Moskvi 9. maja biće održana bez tenkova i druge teške vojne opreme prvi put od 1945. godine.

Rusko Ministarstvo odbrane potvrdilo je da je odluka povezana sa "trenutnom operativnom situacijom", javlja Kijev post.

Iako su tradicionalno centralni deo parade, ove godine neće biti kolona tenkova, oklopnih vozila ili druge teške opreme koja maršira Crvenim trgom.

Umesto toga, događaj će se fokusirati na pešadijske ešalone, sastavljene od pripadnika vojnih obrazovnih institucija i različitih grana oružanih snaga.

VOJNA PARADA U MOSKVI: Sećanje na Drugi svetski rat

Parada će takođe biti otkazana, navodno takođe zbog "operativne situacije", od strane studenata vojnih škola Suvorov i Nahimov, kao i kadeta.

Očekuje se da će se vazdušni deo programa i dalje odvijati, a uključivaće akrobatske timove i jurišne avione Su-25, koji bi trebalo da iscrtaju boje ruske zastave na nebu.

Prenos uživo će navodno takođe prikazivati snimke ruskih vojnika koji se trenutno nalaze u takozvanoj zoni "specijalne vojne operacije" i onih na borbenoj dužnosti.

Sve manje i manje tehnologije od početka rata

Od kada je Rusija pokrenula Specijalnu vojnu operaciju na Ukrajinu 2022. godine, proslave Dana pobede u Moskvi i drugim ruskim gradovima prikazivale su sve manje i manje vojne opreme.