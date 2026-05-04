Američki državni sekretar Marko Rubio zabavljao se kao di-džej na porodičnom venčanju pre nego što je odleteo u Evropu na važne sastanke.

U snimku koji je objavio Den Skavino, zamenik šefa kabineta Bele kuće, Rubio stoji za di-džej kabinom, držeći slušalice i puštajući muziku dok gosti plešu i pevaju.

U jednom trenutku, on signalizira pravom di-džeju da pojača tempo. Snimak je brzo postao viralan.

- Evo ga večeras u akciji na porodičnom venčanju. Idemoooo!!! - napisao je Skavino.

Rubio je ove nedelje u Rimu, gde će se sastati sa papom Franjom i italijanskim zvaničnicima.

Kao jedan od najistaknutijih katolika u Trampovoj administraciji, njegov zadatak je da smiri odnose sa Rimom i Vatikanom.

Italijanski mediji pišu da mu je zadatak da "odmrzne" zamrznute odnose.

Prema priloženom, deluje opušteno i spremno za dobre diplomatske pregovore.