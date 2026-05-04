Napetosti na Bliskom istoku ponovo eskaliraju nakon što je Iran objavio da je zaustavio američki ratni brod koji je pokušao da uđe u Ormuski moreuz, prenosi Skaj njuz, a dve rakete pogodile su ratni brod u blizini grada Džask.

Juče je američki predsednik Donald Tramp poručio je kako će SAD početi da "obezbeđuju" prolaz blokiranim brodovima kroz moreuz, nazivajući tu odluku “humanitarnim gestom”, s obzirom na to da se, prema njegovim rečima, mnogi brodovi suočavaju s nestašicom hrane.