RAT SE NASTAVLJA?! PRVO OGLAŠAVANJE AMERIKE! Iran tvrdi da je raketama pogodio ratni brod SAD u Ormuskom moreuzu, iz Vašingtona to negiraju! (FOTO)
Napetosti na Bliskom istoku ponovo eskaliraju nakon što je Iran objavio da je zaustavio američki ratni brod koji je pokušao da uđe u Ormuski moreuz, prenosi Skaj njuz, a dve rakete pogodile su ratni brod u blizini grada Džask.
Juče je američki predsednik Donald Tramp poručio je kako će SAD početi da "obezbeđuju" prolaz blokiranim brodovima kroz moreuz, nazivajući tu odluku “humanitarnim gestom”, s obzirom na to da se, prema njegovim rečima, mnogi brodovi suočavaju s nestašicom hrane.
Iran je odmah reagovao, upozorivši da će takav potez smatrati kršenjem primirja i ponovio odlučnost da će Ormuski moreuz braniti “svom snagom”.
Centralna komanda SAD negira da je Iran pogodio ratni brod
Stigao je još jedan odgovor SAD na iranske tvrdnje da su pogodile američki ratni brod sa dve rakete u blizini Ormuskog moreuza.
Centralna komanda SAD kaže da "nijedan brod američke mornarice nije pogođen".
"Američke snage podržavaju Projekat Sloboda i sprovode pomorsku blokadu iranskih luka", dodaje se.
Evakuacija posade broda Tuska u Pakistan
Ministarstvo spoljnih poslova Pakistana potvrdilo je danas da će 22 člana posade iranskog kontejnerskog broda "Tuska", koji su zaplenile američke snage, biti evakuisano u Pakistan, prenosi Rojters.
Zvanični Islamabad je ovaj potez opisao kao "meru izgradnje poverenja" koju podržavaju obe strane, dodajući da će posada nakon evakuacije biti vraćena u Iran. Takođe, navedeno je da će sam brod biti vraćen Teheranu nakon što se na njemu izvrše neophodne popravke.
Brod "Tuska", koji plovi pod iranskom zastavom i deo je flote kompanije IRISL pod američkim sankcijama, zaplenile su američke snage prošlog meseca u Omanskom zalivu, nedaleko od iranske luke Čabahar.
Američka Centralna komanda (CENTCOM) tada je saopštila da je brod zaplenjen jer je posada ignorisala višečasovna upozorenja o kršenju američke pomorske blokade.
Teheran je ovaj incident osudio kao nezakonit i kao kršenje međunarodnog pomorskog prava. Pakistan od kraja februara deluje kao posrednik između Vašingtona i Teherana, ali dosadašnji pokušaji mirovnih pregovora nisu doneli značajnije rezultate.
Nafta ponovo poskupela, cene akcija i naviše i naniže
Cene nafte su u osetnom porastu usled geopolitičkih tenzija i zastoja u pomorskom saobraćaju:
Sirova nafta „Brent“ poskupela je za 2,23 dolara, dostigavši 110,40 dolara po barelu.
Američka referentna nafta porasla je na 103,73 dolara po barelu (skok od 1,80 dolara).
Analitičari ističu da tržišna stabilnost zavisi od okončanja sukoba između SAD i Irana. Dok Iran razmatra američki odgovor na predlog za prekid rata, SAD pokušavaju da izvuku brodove iz Ormuskog moreuza.
Zbog trenutne blokade na stotine tankera i teretnih brodova stoji zarobljeno u Zalivu. Proizvođači nafte su primorani da obustave proizvodnju usled nedostatka slobodnog skladišnog prostora, dok se hiljade zarobljenih pomoraca suočavaju sa nestašicom vode i hrane usred ratne zone.
Cene akcija u Evropi i Aziji beleže različite rezultate, ali su proizvođači čipova i tehnoloških proizvoda ostvarili ogroman rast, prateći pozitivan trend sa Vol strita.
Azija: Zahvaljujući snažnoj kupovini u IT sektoru, južnokorejski Kospi je skočio za 5,1% (akcije kompanije Samsung porasle su za 5,4%), dok je tajvanski Taiex porastao za 4,6% (TSMC +6,6%). Hongkonški Hang Seng je u plusu 1,2%, dok je australijski S&P/ASX 200 opao za 0,4%. Tržišta u Kini i Japanu su zatvorena zbog praznika.
Evropa i SAD: Nemački DAX je u blagom plusu od 0,1%, dok je pariski CAC 40 pao za 0,5%. Njujorški S&P 500 je ostao gotovo nepromenjen, a Dau Džons je pao za 0,3%. Berze u Velikoj Britaniji su takođe zatvorene.
Aksios: Američki zvaničnik negira da je brod pogođen iranskim raketama
Visoki američki zvaničnik demantovao je u izjavi sajtu Aksios informacije da je bojni brod SAD pogođen iranskim raketama u blizini Ormuskog moreuza.
Iranska agencija Fars prethodno je objavila da su dve rakete pogodile američki ratni brod u blizini obalskog grada Džask nakon što je ignorisao upozorenja iranskih snaga.
U međuvremenu je Ratna mornarica Irana saopštila da je sprečila ulazak američkih ratnih brodova u Ormuski moreuz.
Skaj njuz podseća da je američki predsednik Donald Tramp upozorio da će "silom morati da bude rešeno" bilo kakvo strano mešanje u operaciju "Projekat sloboda".
U okviru ove operacije će američke trupe pomagati brodovima koji su blokirani u ili oko Ormuskog moreuza od početka najnovijih sukoba na Bliskom istoku da konačno napuste to područje.
Iranska vojska zapretila Trampovom "Projektu sloboda"
Iranska vojska saopštila je danas da će napasti sve američke snage koje pokušaju da uđu u Ormuski moreuz, nakon što je predsednik SAD Donald Tramp najavio početak operacije "Projekat sloboda" za oslobađanje brodova blokiranih u Persijskom zalivu.
Kreće Trampov "Projekat sloboda"
Američki predsednik Donald Tramp objavio da će SAD danas započeti operaciju pod nazivom "Projekat sloboda" u okviru kojeg će trupe pod njegovom komandom pomagati brodovima koji su blokirani u ili oko Ormuskog moreuza od početka najnovijih sukoba na Bliskom istoku da konačno napuste to područje.
Iran pogodio raketama američki ratni brod
Prema navodima iranske novinske agencije Fars, dve rakete pogodile su ratni brod u blizini ostrva Jask nakon što je, kako tvrde, ignorisao upozorenja iranskih snaga. Agencija, pozivajući se na lokalne izvore, navodi kako se brod nakon toga povukao iz područja.
Iranska mornarica dodatno je potvrdila da je sprečila ulazak američkih ratnih brodova u moreuz, javlja državna televizija.