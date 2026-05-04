Lični rejting Donalda Trampa je nizak. Pola godine uoči izbora na sredini mandata u SAD, predsednik Donald Tramp i Republikanska stranka suočavaju se s izuzetno nepovoljnim političkim okruženjem, pokazuje novo istraživanje.

Prema anketi koju su sproveli "Vašington post", "Ej-Bi-Si njuz" i istraživački institut "Ipsos", Trampov rejting podrške blago je opao sa 39 na 37 odsto u odnosu na februar, dok je 62 odsto ispitanika izrazilo nezadovoljstvo njegovom politikom.

To nije samo dva procentna poena više nego u februaru, već i najviši nivo neodobravanja koji je Tramp ikada zabeležio u ovoj seriji anketa pomenutih medija.

Tramp beleži posebno loše rezultate u ključnom segmentu svoje politike: 66 odsto ispitanika ne odobrava njegov način rešavanja situacije u Iranu, dok ga podržava samo 33 odsto.

Njegova ekonomska politika takođe ima slab učinak, sa podrškom od svega 34 odsto. Još lošije stoji u konkretnim pitanjima poput borbe protiv inflacije (27 odsto podrške) i ukupnih troškova života (samo 23 odsto).

Nasuprot tome, Trampova najjača tema je rešavanje pitanja imigracije na granici SAD-Meksiko, ali čak i tu beleži 54 odsto neodobravanja naspram 45 odsto podrške.

Pored slabih rezultata u konkretnim politikama, istraživanje pokazuje i značajne sumnje u Trampov karakter. oko sedam od deset ispitanika izjavilo je da predsednik SAD nije iskren niti dostojan poverenja.

Dve trećine smatra da ne razmatra važne odluke dovoljno pažljivo, a oko šest od deset veruje da nema potrebnu mentalnu oštrinu za predsedničku funkciju.

Takođe, 55 odsto ispitanika smatra da njegovo fizičko zdravlje nije dovoljno za efikasno obavljanje dužnosti, dok 54 odsto misli da nije snažan lider.

Pitanje izborne odluke na predstojećim izborima na sredini mandata takođe daje sve jasniju sliku: prema anketi, demokrate sada vode ispred republikanaca među registrovanim biračima sa prednošću od pet procentnih poena, što je porast od dva poena u odnosu na februar.

Prednost je još izraženija među onima koji tvrde da će sigurno glasati - tamo iznosi devet procentnih poena. Podaci takođe ukazuju na veću mobilizaciju među pristalicama demokrata: 79 odsto njih navodi da su potpuno sigurni da će izaći na izbore.