"PREDUZIMAMO HITNE MERE" Oglasila se Svetska zdravstvena organizacija povodom SMRTONOSNOG incidenta na kruzeru u Atlantiku
Svetska zdravstvena organizacija (WHO) saopštila je da rizik od širenja hantavirusameđu opštom populacijom ostaje nizak, nakon incidenta na kruzeru u Atlantskom okeanu u kojem je preminulo troje ljudi.
Regionalni direktor WHO-a za Evropu Hans Henri P. Kluge rekao je da organizacija hitno deluje kako bi pomogla u odgovoru na situaciju.
- Preduzimamo hitne mere kako bismo podržali odgovor na slučaj hantavirusa na kruzeru u Atlantiku, nakon tragičnog gubitka života - rekao je Kluge.
Dodao je da WHO Evropa sarađuje sa uključenim državama na pružanju medicinske pomoći, evakuaciji, istrazi i proceni javnozdravstvenog rizika.
"Pomažemo u koordinaciji odgovora"
- U stalnom sam kontaktu sa našim timovima kako bismo obezbedili koordinisan odgovor zasnovan na naučnim dokazima. Zahvaljujem južnoafričkim vlastima na brzoj reakciji, uključujući brigu o pacijentu iz Ujedinjenog Kraljevstva - rekao je.
WHO ističe da su infekcije hantavirusom retke i najčešće povezane sa izlaganjem zaraženim glodarima.
- Infekcije hantavirusom su neuobičajene i obično su povezane sa kontaktom sa zaraženim glodarima. Iako u nekim slučajevima mogu biti teške, virus se ne prenosi lako među ljudima - rekao je Kluge.
"Nema razloga za paniku niti ograničenja putovanja"
Naglasio je da nema razloga za paniku niti za uvođenje ograničenja putovanja.
- Rizik za širu javnost ostaje nizak. Nema potrebe za panikom niti za ograničenjima putovanja - rekao je.
Kluge je dodao da ovaj slučaj podseća na važnost međunarodne saradnje u suočavanju sa zdravstvenim pretnjama.
- Zdravstvene pretnje ne poznaju granice. Saradnja je ključna za zaštitu ljudi - zaključio je.