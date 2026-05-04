Hantavirus je retka, ali potencijalno smrtonosna infekcija koju prenose glodari i koja može izazvati teške plućne ili bubrežne komplikacije kod ljudi

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) saopštila je da rizik od širenja hantavirusameđu opštom populacijom ostaje nizak, nakon incidenta na kruzeru u Atlantskom okeanu u kojem je preminulo troje ljudi.

Regionalni direktor WHO-a za Evropu Hans Henri P. Kluge rekao je da organizacija hitno deluje kako bi pomogla u odgovoru na situaciju.

- Preduzimamo hitne mere kako bismo podržali odgovor na slučaj hantavirusa na kruzeru u Atlantiku, nakon tragičnog gubitka života - rekao je Kluge.

Dodao je da WHO Evropa sarađuje sa uključenim državama na pružanju medicinske pomoći, evakuaciji, istrazi i proceni javnozdravstvenog rizika.

"Pomažemo u koordinaciji odgovora"

- U stalnom sam kontaktu sa našim timovima kako bismo obezbedili koordinisan odgovor zasnovan na naučnim dokazima. Zahvaljujem južnoafričkim vlastima na brzoj reakciji, uključujući brigu o pacijentu iz Ujedinjenog Kraljevstva - rekao je.

WHO ističe da su infekcije hantavirusom retke i najčešće povezane sa izlaganjem zaraženim glodarima.

- Infekcije hantavirusom su neuobičajene i obično su povezane sa kontaktom sa zaraženim glodarima. Iako u nekim slučajevima mogu biti teške, virus se ne prenosi lako među ljudima - rekao je Kluge.

"Nema razloga za paniku niti ograničenja putovanja"

Naglasio je da nema razloga za paniku niti za uvođenje ograničenja putovanja.

- Rizik za širu javnost ostaje nizak. Nema potrebe za panikom niti za ograničenjima putovanja - rekao je.

Kluge je dodao da ovaj slučaj podseća na važnost međunarodne saradnje u suočavanju sa zdravstvenim pretnjama.