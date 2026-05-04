Turisti u popularnom grčkom letovalištu Hanioti ostali su zatečeni jezivim prizorom koji je izbacilo more. Na samoj obali pronađen je leš delfina sa vidljivim, ogromnim ugrizima koji, prema rečima mnogih u komentarima, nedvosmisleno podsećaju na napad ajkule ili morskog psa.

Ovaj događaj pokrenuo je lavinu komentara i podsetio starije posetioce na slične susrete sa ajkulama u ovim vodama.

Snimak je objavljen na Fejsbuk grupi Grčka uživo.

"Ulovili su ajkulu na samo 500 metara od obale"

Jedan od posetilaca podelio je svoje potresno sećanje koje datira još iz sedamdesetih godina prošlog veka, podsećajući da prisustvo ajkula u Egejskom moru nije novost:

"1978. godine na plaži u Asprovalti (imao sam 12 godina), ulovili su ajkulu na samo 500 metara od obale (doduše nešto manja, oko 1,5–2 metra). Dovukli su je na plažu u mreži. Svi smo se skupili i gledali... nije bilo baš prijatno. Pričalo se da je plivala za nekim ribarskim manjim brodom koji je lovio ribe (čistio ih direktno na brodu, a iznutrice bacao u more rano ujutro). Ali ona se uvrtela tu negde i čekala svakodnevnu rutinu ribara... koji su išli u svakodnevni ribolov iz Stavrosa."

Klimatske promene menjaju pravila?

Među komentarima se izdvajaju i oni koji upozoravaju da bi veličina predatora mogla biti mnogo veća nego što se misli, te da su se uobičajeni obrasci ponašanja morskih životinja promenili.

"Ovo je veliki ugriz, nije od lokalne ajkule nego neka od 3–4 metra... Buni to što se takve ajkule pojavljuju u septembru, ali zbog klimatskih promena sve se promenilo", navodi se u jednom od komentara koji je privukao veliku pažnju.

Iako su napadi ajkula u Grčkoj izuzetno retki, ovaj prizor iz Haniotija podigao je oprez na viši nivo.

Lokalne vlasti se još uvek nisu zvanično oglasile povodom ovog slučaja, dok biolozi podsećaju da su delfini često meta velikih predatora u otvorenim vodama, ali da njihovo pojavljivanje ovako blizu obale uvek izaziva opravdanu uznemirenost javnosti.