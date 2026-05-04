Slušaj vest

Austrija je protela troje diplomata iz Ambasade Rusije, osumnjičeno za špijuniranje prisluškivanjem pomoć antena na ruskim diplomatskim zgradama.

Ministarstvo spoljnih poslova Austrije je to saopštilo danas potvrdivši izveštaj austrijske javne RTV ORF da je špijunaža obavljena uz upotrebu antena na krovovima Ambasade Rusije i diplomatskog kompleksa u bečkom kvartu Donauštat za prisluškivanje.

Antene su omogućile Rusima da presreće podatke koje putem sateliskog interneta prenose međunarodne organizacije u Beču, javio je ORF.

U Austriji je sedište nekoliko agencija UN, uključujući Međunarodnu agenciju za atomsku energiju (IAEA), kao i Organizacije zemalja izvoznica nafte (OPEK) i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju (OEBS).

"Špijunaža je bezbednosni problem za Austriju. U ovoj vladi promenili smo pristup i preduzimamo odlučne akcije protiv toga", rekla je u saopštenju ministarka spoljnih poslova Beate Majnl-Rajzinger.

"Ovo smo nedvosmisleno jasno preneli ruskoj strani, takođe u vezi sa spletom antena na Ambasadi. Jedna stvar je jasna: neprihvatljivo je da se diplomatski imunitet koristi za angažovanje u špijunaži", rekla je ona.

Beč Foto: Wirestock Creators/Shutterstock

Od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine zapadnoevropske države i Rusija su u više navrata uzajamno jedne drugima proterivale diplomate.

Austrija koja je članica Evropske unije s politikom vojne neutralnosti prvobitno je oklevala da preduzme takve mere, ali je nedavno proterala ruske diplomate.

Po ORF-u ambasador Rusije je u aprilu pozvan u Ministarstvo spoljnih poslova Austrije zbog nedozvoljene aktivnosti diplomata.

Od Rusije je traženo da im ukine imunitet da bi tužioci mogli da sprovedu istragu, ali su Rusi to odbili, što je dovelo do proterivanja, naveo je ORF i dodao da su te diplomate već napustile Austriju.

Foto: Shutterstock

Ministarka spoljnih poslova je rekla da Austrija zaoštrava zakon o špijunaži da bi sprečila takve slučajeve.

Po aktuelnim zakonima, kažnjava se špijunaža stranih službi samo ako je usmerena na austrijske interese.

Po austrijskoj novinskoj agenciji APA, promene bi uvele sličnu zaštitu i za o međunarodne organizacije.

Ambasada Rusije u Beču nije odgovorila na molbu agencije AP da komentariše incident, ali je na aplikaciji Telegrama danas objavila da je "primila k znanju nečuvenu odluku" i da će Moskva "snažno odgovoriti".

"Beč snosi punu odgovornost za dalje pogoršanje bilateralnih odnosa koji su već na istorijski niskom nivou", piše u saopštenju Ambasade.