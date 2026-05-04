Putnici na krstarenju Atlantskim okeanom vrednom 40.000 evra opisuju svoju agoniju nakon što su ostali zarobljeni na brodu jer im vlasti Zelenortskih ostrva ne dozvoljavaju da se iskrcaju, nakon izbijanja hantavirusakojeg prenose pacovi.

Strahuje se od novih slučajeva nakon što je troje ljudi umrlo, a Britanac ostao u kritičnom stanju.

Svetska zdravstvena organizacija (WHO) potvrdila je šest sumnjivih slučajeva infekcije hantavirusom na brodu MV Hondius, koji je putovao iz Ušuaje u Argentini ka Zelenortskim ostrvima u Africi.

Putnik star 70 godina bio je prva žrtva, a zatim je preminula i njegova 69-godišnja supruga. Oboje su državljani Holandije. 69-godišnji Britanac prebačen je u Johanesburg u Južnoj Africi, gde se nalazi na intenzivnoj nezi.

Telo treće preminule osobe i dalje se nalazi na brodu, rečeno je sinoć.

WHO je saopštio da je „upoznat sa slučajevima teške akutne respiratorne bolesti na kruzeru koji plovi Atlantikom“.

Potvrđeno je da su tri putnika preminula na brodu, pri čemu je za britanskog državljanina potvrđeno da je žrtva infekcije hantavirusom i da se ukupno istražuje šest sumnjivih slučajeva.

Putnici su opisali svoju agoniju dok su zarobljeni na brodu, nakon što im je naloženo da ostanu na njemu „dok se ne odobri iskrcavanje“.

Pismo koje je kruzing kompanija Oceanwide Expeditions juče podelila putnicima, navodi da se čeka „odobrenje“ za iskrcavanje.

- Kao što znate, reagujemo na nekoliko slučajeva neidentifikovanog virusa. Žao nam je što moramo da saopštimo da je tokom noći preminuo gost koji je imao teške simptome. Trenutno smo usidreni kod obale Zelenortskih ostrva i čekamo odobrenje vlasti Zelenortskih ostrva za iskrcavanje, sa prioritetom za one kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. U ovom trenutku nemamo odobrenje vlasti za iskrcavanje - stoji u saopštenju.

Dalje se navodi da se svim putnicima savetuje da nastave da „poštuju najbolje prakse, nose maske, održavaju distancu i gde je moguće, smanje kontakt sa drugim gostima“.

- Budite sigurni da vršimo pritisak svim dostupnim kanalima, uključujući i diplomatski nivo, kako bismo obezbedili hitnu pomoć osobama sa teškim simptomima i kako bi svi putnici bili adekvatno zbrinuti kroz odgovarajući zdravstveni pregled.

- Nismo ništa čuli od Oceanwidea. Još uvek imamo prijatelje na brodu - rekao je jedan putnik, koji je želeo da ostane anoniman.

Prošle godine cene kompletnog putovanja na ovom brodu bile su između 12.500 evra za mesto u zajedničkoj kabini i 40.000 evra (35.000 funti, 48.000 dolara) za najluksuzniju privatnu kabinu.

Ruta broda je počinjala u Ušuaji i prolazila pored Južne Džordžije i Svete Jelene pre nego što je stigla do krajnjeg odredišta na Zelenortskim ostrvima.

Hantavirusi - grupa virusa - prenose se preko glodara, posebno kontaktom sa njihovim urinom, izmetom i pljuvačkom. Obično se ne prenose sa čoveka na čoveka i najčešće se šire telesnim tečnostima i bliskim kontaktom.

WHO je sinoć potvrdio jedan slučaj infekcije hantavirusom i istražuje još pet sumnjivih slučajeva.

- Od šest pogođenih osoba, tri su preminule, a jedna se trenutno nalazi na intenzivnoj nezi u Južnoj Africi. Istraga i koordinisani međunarodni odgovor javnog zdravlja su u toku. Delićemo više informacija kako budu dostupne.

Sprovode se laboratorijska testiranja i epidemiološka istraživanja, a putnicima i posadi pruža se medicinska pomoć i podrška. WHO je potvrdio da se takođe vrši sekvenciranje virusa kako bi se razumeli transmisija i mutacije.

Izvor blizak slučaju rekao je da je preliminarni broj žrtava tri, uključujući holandski par. On je dodao da se razmatra da li da dva bolesna putnika budu izolovana u bolnici na Zelenortskim ostrvima.

Nakon toga bi brod nastavio ka Kanarskim ostrvima. Plovilo se trenutno nalazi oko 1.600 km od španskog arhipelaga.

Ministarstvo zdravlja Južne Afrike potvrdilo je da se britanski turista leči u privatnoj zdravstvenoj ustanovi u Sendtonu, Johanesburg, i da su laboratorijski testovi potvrdili infekciju hantavirusom.

Turski putnik na brodu je na društvenim mrežama naveo da se njegov „irački prijatelj“ leči u Južnoj Africi i da mu se, srećom, stanje „poboljšava“.

- Normalno, prenos sa čoveka na čoveka nije čest. Međutim, nalazimo se u veoma komplikovanoj situaciji. Molimo vas da nas imate na umu. Završićemo ovo okeansko putovanje. Pošto nam nije dozvoljeno da se iskrcamo na Zelenortskim ostrvima, najverovatnije ćemo krenuti ka Kanarskim ostrvima. Nadamo se da ćemo tamo biti u dobrom stanju.

Ministarstvo zdravlja Južne Afrike saopštilo je da je holandski putnik imao simptome groznice, glavobolje, bolova u stomaku i dijareje, i da je preminuo na Svetoj Jeleni, dok je njegova supruga prevezena u bolnicu u Kempton Parku, blizu Johanesburga, nakon što se onesvestila na aerodromu.

Prema podacima sa sajtova za praćenje brodova, MV Hondius je juče bio nedaleko od luke Praja, glavnog grada Zelenortskih ostrva. Brod može da primi oko 170 putnika i ima oko 70 članova posade.

- Pažljivo pratimo izveštaje o mogućem izbijanju hantavirusa na kruzeru Hondius i spremni smo da podržimo britanske državljane ako bude potrebno. U kontaktu smo sa kruzing kompanijom i lokalnim vlastima - saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva.

Hantavirusi su poznati po tome što izazivaju niz bolesti kod ljudi, od blagih, gripu sličnih simptoma do teških respiratornih ili hemoragijskih oboljenja. Rani simptomi mogu uključivati umor, groznicu, bolove u mišićima i jake glavobolje.