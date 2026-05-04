Užasavajuća slika besne rulje koja gura mladu majku, prethodno polivenu benzinom, u plamteću jamu zvuči kao mračni odjek srednjeg veka. Nažalost, ovo nije davno zaboravljena priča iz prošlosti, već samo jedan od hiljada slučajeva "lova na veštice" koji se i danas odigravaju širom sveta, uz zabrinjavajući trend porasta ovakvog vida nasilja.

Surova sudbina Kepari Leniate

Žrtvu ovog stravičnog zločina, dvadesetogodišnju majku dvoje dece Kepari Leniatu, komšije su 2013. godine u Papui Novoj Gvinejiskinule do gole kože, vezale i žive spalile. Njen navodni greh? Optužba da je vradžbinama izazvala smrt šestogodišnjeg dečaka iz susedstva.

Ovo jezivo ubistvo šokiralo je javnost i primoralo tamošnje vlasti da ukinu zakon koji je dozvoljavao da se optužbe za čarobnjaštvo koriste kao olakšavajuća okolnost u slučajevima ubistva.

Ipak, više od decenije kasnije, nasilje motivisano strahom od magije ostaje brutalna i česta pojava.

Žene kao najčešće mete i izdaja najbližih

Na udaru su najčešće žene, koje se suočavaju sa nezamislivom torturom, seksualnim nasiljem i smrtonosnim pretnjama. Mnoge su primorane da zauvek napuste svoje domove i žive u egzilu.

Priča Monike Paulus, današnje aktivistkinje za ljudska prava, bolno svedoči o tome kako ove optužbe razaraju same temelje porodice. Kada je njen otac 2003. godine preminuo od srčanog udara, njen rođeni brat - inače lokalni pastor - javno ju je optužio da stoji iza njegove smrti. Proglasio ju je vešticom, ili sangumom, nakon čega joj je lokalna zajednica zapretila mučenjem i likvidacijom.

- Ne postoji ništa što možete reći u svoju odbranu da bi vas ljudi saslušali. Ono što najviše lomi duh jeste činjenica da vas ne napada neko sa strane. Vaš rođeni brat upire prstom u vas, a vi stojite potpuno bespomoćni. U tom trenutku sam bila toliko slomljena da sam mislila da ću umreti - priseća se Monika, koja je spas morala da potraži u bekstvu.

Ekstremno kršenje ljudskih prava

Miranda Forsajt, direktorka Međunarodne mreže protiv optužbi za veštičarenje i povezanih štetnih praksi, ističe da su ovakvi slučajevi jedan od najekstremnijih oblika kršenja osnovnih ljudskih prava.

- Žene koje su optužene često su izložene stravičnom mučenju – žigošu ih užarenim gvožđem ili im seku grudi. One koje prežive ostaju sa trajnim invaliditetom. S druge strane, muškarcima se obično odsecaju udovi, usled čega je rizik da iskrvare na smrt ogroman - navodi Forsajt.

Strah od ovakve sudbine je paralizujući. Nakon što je pobegla u drugu provinciju, Monika je prisustvovala još jednom jezivom prizoru: žena koja se branila od silovanja i tom prilikom odgrizla jezik napadaču, lažno je optužena za korišćenje crne magije i kamenovana do smrti.

- Gledajući taj užas, stajala sam skamenjena misleći da ni sama neću preživeti,“ svedoči Monika, dodajući da je etiketa sangume zapravo doživotna robija: "Uvek se osvrćete preko ramena. Konstantno živite u strahu da neko dolazi po vas".

Fenomen novog doba i traženje "žrtvenog jarca"

Iako zvuči kao arhaični relikt prošlosti, nasilje povezano sa vradžbinama je zapravo "veoma nov fenomen", objašnjava Forsajt.

Prema izveštaju Ujedinjenih nacija iz 2023. godine, najmanje 20.000 ljudi u 60 zemalja bilo je optuženo za veštičarenje u periodu od 2009. do 2019. godine. U Papui Novoj Gvineji, pacifičkoj državi sa 10 miliona stanovnika, broj zvanično zabeleženih incidenata drastično raste: sa 16 slučajeva u 2021. godini, skočio je na čak 96 u prvih devet meseci 2024. godine. Nasilje je posebno izraženo u regionu Južnih visoravni.

Razlozi za optužbe variraju – od želje da se žrtva osramoti, preko namernog izazivanja sukoba, do eliminacije političkih ili ličnih protivnika. Ipak, u srži ovog problema leži potreba da se pronađe žrtveni jarac za nesreće koje društvo ne može da objasni.

- Kada se zajednica suoči sa siromaštvom, opštom nesigurnošću i rastućim zdravstvenim problemima koje bolnički sistem ne može da reši, ljudi počinju da traže krivca. Vradžbine im nude to jednostavno, mada pogubno, objašnjenje - ističe Forsajt.

Stigma koja prelazi na potomstvo

Biti optužen za bavljenje crnom magijom nosi sa sobom nevidljivi teret koji žrtve vuku gde god da krenu.

- Ako se desi bilo kakva nova nesreća, bolest ili saobraćajna nezgoda, ljudi će vas ponovo optužiti jer zauvek nosite tu etiketu na čelu - objašnjava Monika.

Ono što je najtragičnije jeste da se ova osuda često prenosi na decu. Oni koji žele nekoga da okrive, usmeriće svoj bes na bilo koga ko je u krvnom srodstvu sa osumnjičenima.

U stravičnom obrtu sudbine koji to potvrđuje, šestogodišnju ćerku ubijene Kepari Leniate meštani su 2017. godine navodno pekli vrelim noževima, pod optužbom da i devojčica praktikuje mračne sile.

Pravda kao jedini izlaz

Izvršioci ovog nasilja su raznoliki. Često su to bande alkoholisanih muškaraca koje ciljano love žene.

U pojedinim zajednicama, tradicionalni "vidovnjaci" (poznati kao Glassman) navodno potvrđuju krivicu čitajući dim iz zapaljenog bambusa, dok u drugim krajevima samoproklamovani „molitveni ratnici“ svaki loš događaj pripisuju delovanju Satane.

Bol koji ove žrtve trpe je neopisiv, a rešenje zahteva odlučnu reakciju države.

- Ako se ne preduzmu konkretni koraci, situacija će samo nastaviti da propada. Neophodna je stroža zakonska regulativa, jača policijska kontrola i, iznad svega, beskompromisan rad na krivičnom gonjenju počinilaca - upozorava Miranda Forsajt.