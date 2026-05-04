Umesto generala Viktora Afzalova, koji je tu dužnost obavljao od 2023. godine, imenovan je general-pukovnik Aleksandar Čajko, piše The Moscow Times, pozivajući se na dobro obavešten izvor.

Reč je o 54-godišnjem Aleksandru Čajku, diplomcu Moskovske Suvorovske vojne škole, koji je krajem 2010-ih komandovao ruskim trupama u Siriji, a od 2021. vodio je Istočni vojni okrug.

Prema podacima Evropske unije, Čajko, koji nosi titulu Heroja Rusije, umešan je navodno u masakr nad civilima u ukrajinskom gradu Buči.

Ruska crnomorska luka Tuapse

Navodi se da je vodio jedinicu optuženu za masovna ubistva civila u okolini Kijeva. Evropska unija je 16. marta ove godine, na četvrtu godišnjicu tragedije, uvela lične sankcije protiv Čajka i još osam ruskih vojnih zvaničnika.

Putinova odluka o smeni komandanta snaga odgovornih za protivvazdušnu odbranu usledila je nakon niza uspešnih napada dronova koje ruska odbrana nije uspela da odbije.

Ekološka katastrofa u Tuapseu posle ukrajinskih napada dronovima

Krajem marta dronovi su pogodili najveće ruske naftne luke na Baltičkom moru, što je dovelo do prekida izvoza.

Tokom aprila, naftni objekti na teritoriji Rusije napadnuti su više od 20 puta. Pogođeno je najmanje devet rafinerija, od kojih je pet obustavilo proizvodnju, što je dovelo do pada prerade nafte na najniži nivo od 2009. godine.

Luka i rafinerija u Tuapseupogođene su četiri puta, pri čemu su izgorile desetine hiljada tona nafte i naftnih derivata. Nad gradom su padale „naftne kiše“, a u more je iscureo mazut.

Sličan scenario ponovio se 30. aprila u Permu, gde su pogođeni rezervoari Transnjefta i rafinerija Permnefteorgsintez, sedma po kapacitetu u zemlji.

Proruski Telegram kanali i mediji upoređuju situaciju u gradu sa najgorim nuklearnim katastrofama u istoriji, uključujući Hirošimu, na koju su SAD 1945. bacile atomsku bombu.

- Posledice bombardovanja Tuapsea su jednostavno monstruozne - objavio je proruski Telegram kanal RIA Kaćuša.

- Ovo što se sada dešava u Tuapseu je Hirošima, samo bez radijacije.

Pavel Kukhmirov, poznat pod nadimkom "Šekspir" i pripadnik ruskih proksi snaga u Donbasu, izjavio je na svom Telegram kanalu da grad Tuapse "više ne postoji" i uporedio situaciju sa černobilskom katastrofom iz 1986. godine.

- Zemlja je zatrovana, voda je zatrovana, vazduh je zatrovan. Upravo sada tamo pada crna kiša, kao u Hirošimi, voda pomešana sa čađi od nafte - napisao je Kukhmirov.

- Od 2022. godine ruske vlasti su nam pompezno govorile: "Hoćete li Černobil u Kijevu?" E pa, sada je Černobil u Tuapseu.

Zbog pretnje dronovima, Kremlj je bio primoran da značajno skrati Paradu pobede u Moskvi.

Prvi put od 2009. godine održaće se bez prikaza vojne tehnike.