Slušaj vest

Stanovnici Slovenije su na drugom mestu u EU po generalnom zadovoljstvu životom, saopštio je danas Zavod za statistiku (SURS).

Statistička analiza objavljena je povodom Dana Evrope, 9. maja, dana sećanja na usvajanje Šumanove deklaracije 1950. godine koja je temelj EU.

Stanovnici Slovenije stariji od 16 godina, zadovoljstvo životom ocenili su prosečnom ocenom 7,7 (na tabeli od 0 do 10), što je druga najveća ocena.

Jednako zadovoljstvo životom iskazali su građani Rumunije, dok su na prvom mestu Finci sa ocenom 7,8.

U EU najmanje zadovoljni životom su stanovnici Bugarske sa ocenom 6,2.

Po radnoj aktivnosti u starosnoj grupi od 20 do 64 godine u Sloveniji je prošle godine imala 78,3 odsto, što je za 2,1 odsto više od proseka EU, preneo je slovenački javni servis.

Najveći stepen radne aktivnosti zabeležen je na Malti (83,6 odsto), a najniži u Italiji (67,6 odsto).

BDP po glavi stanovnika u Sloveniji je prošle godine iznosio 33.060 evra, što je ispod proseka EU, koji iznosi 41.600 evra.

Slovenija je u toj statističkoj rubrici blizu sredine tabele, jer je 14 članica EU imalo veći prosek, a 12 manji.

Luksemburški BDP je četiri puta veći nego slovenački, dok je na suprotnom kraju BDP Bugarske - manji je od slovenačkog za polovinu.

Slovenija je u vrhu EU po niskom udelu stanovništva izloženog riziku od socijalne marginalizacije.

Najmanje su izloženi stanovnici Češke (11,3 odsto), dok je Slovenija na drugom mestu sa 14,4 odsto socijalno ugroženog stanovništva.

Bugarska po statističkim podacima ima najveći stepen socijalno ugroženih - 30,3 odsto.

Slovenija je članica Evropske unije postala 1. maja 2004. godine.

U 27 članica EU na početku prošle godine živelo je više od 450 miliona stanovnika, od čega u Sloveniji 2.130.850 građana ili 0,5 odsto ukupnog broja stanovnika EU.