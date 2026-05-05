Petnaest članova posade iranskog broda MV Tuska, koji su SAD zaplenile, stiglo je u Iran, javila je poluzvanična novinska agencija Fars.

Njihov dolazak usledio je nakon što je Pakistan saopštio da će u ponedeljak predati Teheranu 22 člana posade sa broda, opisujući taj potez kao "meru izgradnje poverenja" između Teherana i Vašingtona usred tenzija u Ormuskom moreuzu.

Islamabad "pozdravlja takve mere izgradnje poverenja i nastaviće da olakšava dijalog i diplomatiju, uz nastavak svojih tekućih posredničkih napora za regionalni mir i bezbednost", saopštilo je pakistansko ministarstvo spoljnih poslova.

Centralna komanda SAD (CENTCOM) saopštila je u nedelju da su američke snage prebacile 22 člana posade sa MV Tuska u Pakistan radi repatrijacije.

Zajednička koordinacija

Američka mornarica zaplenila je brod 19. aprila u Omanskom zalivu, koji povezuje Arapsko more i Ormuski moreuz, nakon što se navodno nije pridržavao blokade koju je Vašington uveo iranskim lukama.

Šest dodatnih putnika je već prošle nedelje prebačeno u drugu zemlju u regionu radi repatrijacije, prema rečima portparola CENTCOM-a, kapetana Tima Hokinsa. "Povratak se koordinira uz podršku i iranske i američke strane", dodalo je ministarstvo.

Tenzije u regionu su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je navelo Teheran da uzvrati Izraelu i američkim saveznicima u Zalivu, uključujući zatvaranje Ormuskog moreuza.

