Profesor Maksim Kamenjecki iz Instituta za međunarodne odnose u Kijevu komentarisao je aktuelnu situaciju u Ukrajini, izjave bivšeg predsednika Petra Porošenka i politiku predsednika Rusije Vladimira Putina.

Kamenjecki smatra da će se kraj rata i promena režima u Moskvi dogoditi iznenada, opisujući Rusiju kao „specifičnu zemlju“.

Putin razume samo jezik sile

Kamenecki se na početku osvrnuo na izjavu bivšeg ukrajinskog predsednika Petra Porošenka da ruski predsednik „razume samo jezik sile“.

„U principu se slažem sa Porošenkom“, rekao je Kamenecki. „Vladimir Putin je tip čoveka koga je ljudima na Zapadu teško razumeti. Navikli su na psihologiju komunikacije, na činjenicu da čak i sa kriminalcima treba uspostaviti odnose i da je razgovor bolji od rata“.

„Međutim, neki ljudi su odgajani u sistemu gde je uticaj sile važan, što je karakteristično za ulične bande. Verovatno je i on odrastao u takvim uslovima. Ovome se mogu dodati i neke strašne istorijske slike koje ima u glavi, a sve to pokazuje da nema drugog načina da se sa njim obračuna nego silom“, objasnio je.

Psihološki rat i situacija na bojnom polju

Takođe je komentarisao nedavne napade dronovima na Moskvu, tokom kojih je pogođen i luksuzni neboder Mosfilm Tauer.

„Situacija je dramatična i za Ukrajinu i za Rusiju. Napadi na Moskvu pokazuju da neki dronovi mogu da probiju protivvazdušnu odbranu. Ovo je pre svega psihološka poruka, nije bio napad na vojni objekat. Pretpostavljam da napadi na Moskvu nisu imali za cilj da pogode vojne ciljeve“, kaže Kamenecki.

„Ali ovo pokazuje da je za ples potrebno dvoje. Ukrajinska strana može bar psihološki da stvori neprijatnosti za Moskovljane, kao što Rusi sistematski rade više od četiri godine građanima cele Ukrajine“, dodao je on.

Govoreći o situaciji u Ukrajini, on je napomenuo da je zemlja verovatno preživela najtežu zimu od početka invazije. „Mislim da je ova zima bila najteža. Teško smo je preživeli. Bilo je hladno, a struje nije bilo oko dvadeset sati, što je strašno za civile. Postoje informacije da bi Rusi sada mogli da udare na izvore vodosnabdevanja gradova. Na primer, Odesa se snabdeva sa jedne tačke. Neki smatraju da bi to bilo čak i gore nego uništavanje energetske infrastrukture“.

Situacija na bojnom polju, kaže on, iznenađuje čak i neke vojne analitičare. „Čak ni neki vojni analitičari ne mogu da shvate da linija fronta kao takva ne postoji. Ne postoji jedinstvena linija razgraničenja. To je pojas širok nekoliko kilometara, do deset, i tu se snage mogu mešati.“

On ističe logistiku kao najveći problem u modernom ratovanju. „Nema je dovoljno, a uništava se na velikim daljinama u pozadini. Izuzetno je teško rotirati vojnike, dostavljati im hranu, vodu i municiju. To menja shvatanje modernog ratovanja.“

Nada za drugu polovinu godine

Prema njegovim rečima, iako ruske snage sporo napreduju, one takođe trpe velike gubitke.

„Rusi slabo napreduju u nekoliko pravaca, dok i naša strana pokušava da oslobodi teritoriju koja se povećava iz meseca u mesec. Potvrđeno je da Rusi gube više vojnika nego što uspevaju da regrutuju. To budi nadu da bi druga polovina ove godine mogla biti ključna za rešavanje rata.“

Kamenjecki je takođe komentarisao najave Donalda Trampa o povlačenju američkih trupa iz Nemačke, ističući nepredvidivost takvih poteza. „Ne znamo tačno šta je to. Da li je to bilo kojih 5.000 vojnika ili neka specijalizovana jedinica. Ovo šalje određeni signal, ali Amerikanci verovatno veruju da neće biti ofanzive protiv Nemačke, a i njihovi odnosi sa Evropom su specifični. Možda će povući 5.000 vojnika, a onda će doći sedam ili osam hiljada. Tramp je nepredvidiv.“

„Rusija je čudna zemlja“

Konačno, analizirao je situaciju u samoj Rusiji. Veruje da će se kraj rata i promena režima dogoditi iznenada.

„Proslava 9. maja među Rusima je prešla sve razumne granice. To nije čak ni okrugla godišnjica. Neki štandovi za goste van Moskve su demontirani, što negativno utiče na raspoloženje stanovništva.“

„Mislim da je Rusija toliko specifična zemlja da će se kraj ovog rata i promena režima dogoditi iznenada. Teška vremena dolaze. Ruski sistem je specifičan, što se moglo videti tokom ustanka Jevgenija Prigožina 2023. godine. Velika grupa vojnika je tada došla na relativno kratku udaljenost od Moskve i da su nastavili, ruska vojska bi prešla na njihovu stranu i sistem bi se urušio. Niko od Rostova do Moskve nije mogao da ih zaustavi“, kaže Kamenecki.

„Rusija je čudna zemlja, pa će i kraj biti čudan“, zaključio je.