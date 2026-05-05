Zemljotres jačine 5.8 stepeni Rihtera pogodio je Meksiko 4. maja 2026. godine, bez prijavljenih žrtava i materijalne štete.
TRESLO SE TLO! JAK ZEMLJOTRES POGODIO MEKSIKO: Detektovank potres jačine 5,8 stepeni Rihtera
Jak zemljotres jačine 5.8 stepeni Rihtera zabeležen je u Meksiku u ponedeljak, 4. maj 2026 u 17.19 časova.
Prema dostupnim podacima, epicentar potresa zabeležen je na području sa geografskim koordinatama širine 16.802 i dužine -97.865.
Kako navodi Evropsko-mediteranski seizmološki centar, žarište potresa, odnosno hipocentar, nalazilo se na oko 10 kilometara ispod površine Zemlje.
Trenutno nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.
