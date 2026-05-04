Slušaj vest

Vozilo se velikom brzinom zaletelo u masu u samom centru grada Lajpciga, a policijska portparolka potvrdila je za agencije AFP i Rojters da ima više stradalih, dodajući da je situacija na terenu i dalje nejasna.

Prema izveštaju Radio Leipzig, pešačkom zonom je projurio oštećeni Volkswagen SUV sa osobom na krovu vozila. Očevici navode da je na mestu događaja više tela prekriveno platnima, a pominje se i napad nožem.

1/6 Vidi galeriju Napad automobilom u Lajpcigu u Nemačkoj, ima mrtvih Foto: X printscreen

Focus Online javlja da je angažovano više od deset vozila hitne pomoći, dok su okolne bolnice proglasile stanje pripravnosti zbog masovnog priliva povređenih.

Vozač se velikom brzinom kretao kroz ulicu Grimmaische Straße, a policija i dalje utvrđuje sve okolnosti ovog tragičnog događaja u Nemačkoj.

Policija je situaciju opisala kao izrazito nejasnu, a dodatni oprez izazvan je činjenicom da je Nemačku poslednjih godina potreslo nekoliko sličnih napada vozilima.

Među najtežim su incidenti na božićnim sajmovima u Berlin 2016. i Magdeburg 2024. godine, kao i napad tokom sindikalnog marša u Minhenu početkom 2025. godine.