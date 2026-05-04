Komandant američke Centralne komande (CENTCOM), admiral Bredli Kuper, izvestio je da su američke snage danas "uništile" šest brzih čamaca iranske ratne mornarice.

Do ovog sukoba došlo je nakon što je Iran lansirao "više krstarećih projektila, dronova i manjih čamaca" prema brodovima američke mornarice, ali i prema komercijalnim plovilima koja su pod zaštitom američke vojske.

Kuper je pojasnio da su iranske brodove napali američki helikopteri tipa AH-64 "Apač" i SH-60 "Sihok".

Slojeviti sistem odbrane umesto klasične pratnje

Admiral je naglasio da američka mornarica u moreuzu ne sprovodi klasičnu „pratnju“ komercijalnih brodova. Objasnio je da bi takav način zaštite bio kao igra „jedan na jedan“, dok trenutni odbrambeni aranžman smatra znatno efikasnijim.

- Imamo višeslojni sistem koji uključuje brodove, helikoptere, avione, sisteme za rano upozoravanje i elektronsko ratovanje - izjavio je Kuper.

Prema njegovim rečima, ovakav širi odbrambeni paket pruža daleko viši nivo sigurnosti nego što bi to mogla sama pratnja pojedinačnih brodova.

Raketirani Ujedinjeni Arapski Emirati

Situacija se dodatno zaoštrila kada su Ujedinjeni Arapski Emirati saopštili da su danas ka njihovoj teritoriji iz Irana ispaljena četiri projektila.

Ministarstvo odbrane UAE navelo je da su tri krstareće rakete presretnute, dok je četvrta pala u more. Stanovništvo je obavešteno da su snažne eksplozije koje su se čule širom zemlje rezultat rada protivvazdušne odbrane.

Manje od sat vremena kasnije, ministarstvo je potvrdilo da je u toku odbrana od još jednog napada projektilima i dronovima.

Ovi incidenti predstavljaju prvi direktni iranski napad na neku od zalivskih država otkako je pre skoro mesec dana proglašeno primirje, što Sjedinjene Američke Države i Iran dovodi na ivicu povratka u otvoreni sukob.

Požari na naftnim postrojenjima i brodovima

U isto vreme stigli su izveštaji o ozbiljnim štetama na terenu. Vladina kancelarija u emiratu Fudžajra saopštila je da je dron pogodio tamošnje naftno postrojenje i izazvao požar.

Britanski centar za pomorske operacije takođe je izvestio o požaru u mašinskom prostoru teretnog broda kod Dubaija, kao i o još jednom zapaljenom brodu uz obalu UAE, ali uzroci tih požara još nisu zvanično potvrđeni.